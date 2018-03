Barcelona ja té els guardians de l’ètica municipal

Barcelona ja ha tancat el seu particular càsting per escollir les cinc persones que donaran cos al comitè d’ètica. El consistori va celebrar, la setmana passada, una comissió per escoltar els currículums i les respostes que els set aspirants donaven als partits de l’oposició i als membres del Consell Assessor per a la Transparència, que els van preguntar, per exemple, per les seves vinculacions polítiques. Finalment, l’aspirant que quedarà com a suplent és el que proposava el PP, el notari Antoni Bosch. El govern, al seu torn, renunciarà a una de les dues candidatures que impulsava, la de Begoña Román, perquè el PDECat tingui l’opció de presentar un candidat alternatiu a Dolors Feliu si es confirma que el seu càrrec com a directora general de Serveis Consultius de la Generalitat és incompatible amb el nomenament. L’Ajuntament, d’altra banda, també busca relleu per a tres membres del Consell Assessor per a la Transparència que han renunciat al seu lloc. Són Itziar González, que ara se centra en el projecte de la Rambla; Simona Levi, que va acotar la seva participació a donar impuls a la bústia ètica, i Josep Ramoneda, que no ho pot mantenir per agenda. Un dels noms que hi ha sobre la taula és el d’Arcadi Oliveres.