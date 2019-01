El nou Bicing comença a prendre els carrers de Barcelona

Barcelona viu immersa, aquests dies, en el procés de renovació del Bicing, que va viure el tret de sortida el 12 de gener amb la posada en marxa de les primeres 22 estacions renovades. Actualment, segons dades del consistori, se n'han substituït 67 de les 424 que el servei té en superfície. És a dir, prop del 16% del total. I es treballa per completar el relleu a mitjans del mes d'abril i poder encarar, a partir d'aquell moment, la instal·lació de les noves estacions. La previsió és arribar a les 519.

El nou servei, que incrementa el nombre de bicicletes elèctriques i aconsegueix que les mateixes estacions combinin les elèctriques i les mecàniques, arriba a barris de muntanya on, fins ara, no hi havia Bicing. Ciutat Meridiana, Trinitat Nova o Vallcarca són algunes de les zones que estrenaran el servei. La segona generació del Bicing comença a fer-se visible, aquests dies, als carrers de la ciutat, dotze anys després de l'estrena del servei públic de bicicletes.

Durant aquestes primeres setmanes de desplegament, els usuaris han de tenir en compte, però, que si agafen una bicicleta en una estació nova el punt de retorn també ha de ser una estació d'aquest tipus i, per tant, s'aconsella planificar els recorreguts amb antelació. Les noves parades ja es poden utilitzar durant les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, que és una de les prestacions que s'han incorporat a la concessió del servei, gestionat ara per Pedalem Barcelona i no per Clear Channel. La nova concessionària oferirà el servei durant la pròxima dècada.

Durant aquests primers dies d'estrena, el nou servei, que ara mateix té 796 bicicletes en funcionament –el nou model es diferencia estèticament de l'anterior, sobretot perquè és molt més robust–, ha sumat més de 12.000 utilitzacions. Quan s'hagi completat el desplegament, hi haurà un total de 7.000 bicicletes logotipades amb els colors del Bicing, mil de les quals seran elèctriques –ara n'hi ha 300–, i la previsió és poder créixer fins a les 8.000. La tarifa per utilitzar el servei és de 50 euros anuals per als dos tipus de vehicles. La diferència és que si s'escull una bicicleta elèctrica es paga també la primera franja de temps d'ús –35 cèntims–, mentre que en el cas de les mecàniques no hi ha afegit fins a superar la primera mitja hora.

També hi ha canvis a les estacions, que passen a ser mixtes –per a bicis elèctriques i mecàniques– i tenen menys barreres que les actuals. Es preveu instal·lar-ne 95 més de les que hi ha ara. Les que desapareixen, en canvi, són les exclusivament elèctriques que hi ha al subsòl.

Si la posada en marxa del Bicing, el 2007, va representar un boom per a l'ús de la bici a Barcelona –el servei va estar a punt de morir d'èxit per l'allau d'usuaris–, l'objectiu que es marca l'Ajuntament amb la nova concessió és que ara el boom el visqui la mobilitat elèctrica i se superi el milió d'usos anuals. Per això preveuen que, si la demanda respon, les bici mecàniques es puguin transformar fàcilment en elèctriques afegint-los un 'kit' específic, que és l'únic que diferència unes bicis de les altres. A grans trets, l'equip de Colau també confia poder superar la xifra del milió de desplaçaments anuals en bicicleta a la ciutat.