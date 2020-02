El carrer Girona no serà un nou carrer Blai

Que una millora urbanística no impliqui, com ha passat tantes vegades, una transformació de l'activitat comercial de la zona per enfocar-se més al turisme o a l'oci i la restauració. Que els veïns, en definitiva, mantinguin les seves botigues de tota la vida. L'Ajuntament de Barcelona no vol que aquest procés, que s'ha vist en espais com el carrer Blai del Poble-sec –actual epicentre del pintxo–, es repeteixi en zones com el carrer Girona, que es preveu pacificar perquè sigui l'eix d'una nova superilla. Per això, ara fa un any va dictar una suspensió de les llicències a bars, restaurants i locals d’oci i musicals en aquesta via i ara ja ha aprovat inicialment el pla d'usos per regular les activitats que s'hi admetran a partir d'ara.

No s'hi podran obrir locals dedicats als jocs d'atzar, establiments amb màquines expenedores d'aliments o meublés. I també s'han establert uns radis de distàncies mínimes per a activitats com la restauració i el comerç alimentari amb degustació –se n'autoritzen cinc d'aquesta tipologia en un radi de 50 metres i un màxim de 18 en 100 metres–, els jocs recreatius –una distància lineal de 400 metres entre un local i un altre–, els autoserveis –un màxim de cinc locals en un radi de 50 metres amb un límit de 15 en un radi de 100– o l'exposició i venda o lloguer de bicis i patinets –els locals hauran de tenir un mínim de 100 metres quadrats i estar separats per més de 200 metres–. També es regulen les distàncies pel que fa a locals de venda i lloguer de motos i complements: calen 400 metres de separació.

La nova regulació afecta un àmbit de 96 hectàrees, que és el que queda comprès entre els carrers Roger de Llúria, Còrsega, passeig de Sant Joan, ronda Sant Pere i Pau Claris en el seu límit amb la plaça Urquinaona. Només s'exceptua l'àmbit del Mercat de la Concepció. El que sí que s'admet a l'artèria són noves ludoteques, activitats culturals o especialistes alimentaris. "El que volem és evitar una excessiva concentració d'algun tipus d'activitat. Regulem per equilibrar els usos", ha detallat la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz. De moment, la comissió de govern ja ha donat llum verda ja ha aprovat inicialment la nova regulació. Fins que sogui vigent, es mantindrà la suspensió de llicències a la zona.