Barcelona crea un document per intentar evitar entrades al CIE

Per fer front a la llei estatal d'estrangeria que considera injusta, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui una nova mesura encaminada a evitar que aquelles persones en situació administrativa irregular puguin acabar tancades al centre d'internament per a estrangers (CIE) o expulsades. Es tracta del document de veïnatge, que serveix per acreditar els vincles de la persona a la ciutat, i el consistori espera tenir-lo en funcionament al desembre perquè sigui un argument més per als advocats a l'hora de defensar la situació d'aquestes persones davant dels jutges.

El tinent d'alcalde de Drets de la Ciutadania, Jaume Asens, que ha presentat avui la mesura de govern que prepara el seu equip, ha explicat que l'Ajuntament fa mesos que manté un pols amb el govern de l'Estat per tancar el CIE, però que han topat amb una institució "deslleial" [el govern espanyol] que "desobeeix" l'ordre de tancament, i que el conflicte ara està en vies judicials. Mentrestant, ha dit, per evitar que més persones es vegin privades de llibertat per una "falta administrativa" -no tenir la situació regularitzada al país- diu que el consistori impulsa aquesta eina per facilitar la feina dels advocats.

"No renunciem a tancar el CIE, perquè tenim raó", ha apuntat, però, Asens, que ha remarcat que el seu equip ja ha tancat la llibreria Europa de Gràcia, que va definir en el seu moment com un " centre de difusió d'idees feixistes i supremacistes" i que no tenia la llicència necessària per estar en funcionament.

Ara el consistori ultima el llançament del document de veïnatge. El podran sol·licitar els majors d'edat en situació irregular que faci més d'un any que visquin a l'estat espanyol i que hagin estat empadronats a Barcelona, com a mínim, els sis mesos anteriors a la sol·licitud de manera ininterrompuda. La sol·licitud es fa a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament i els tècnics municipals confien que el procés trigui entre tres setmanes i un mes. Els interessats hauran d'aportar tota la informació que pugui acreditar el seu arrelament des de matrícules a cursos fins a vincles familiars o carnets d'entitats. El procés inclou una entrevista personal i el document tindrà validesa per a un any. Asens ha remarcat que el es busca és "crear una nova legalitat municipal" per evitar que hi hagi "ciutadans de primera i de segona".

El consistori no té un càlcul precís de quantes persones el poden demanar, però sí que sap que anualment hi ha uns 5.000 sol·licitants del document d'arrelament i creuen que la xifra no serà tan alta però s'hi acostarà. "És document oficial que té una veracitat important i que acredita que la persona integrada és veïna de la ciutat. Creiem que aquesta eina pot evitar ingressos al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) i deportacions", ha explicat Asens, que s'ha declarat convençut que els jutges ho tindran en compte. El govern municipal confia que altres poblacions se sumin a aquesta iniciativa per poder funcionar com a xarxa.