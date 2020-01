Barcelona, la ciutat més congestionada de l'Estat

Barcelona es manté, per segon any consecutiu, com la ciutat més congestionada d'Espanya. I ocupa la posició número 140 del rànquing mundial i la 81 de l'europeu. Ho ha revelat aquest dimecres l'informe TomTom Traffic Index 2019, que recull la situació del trànsit en 416 ciutats de 57 països de tot el món. Els barcelonins passen, de mitjana, un 29% de temps extra en embussos en cada desplaçament que fan per l'interior de la ciutat. En l'àmbit estatal, darrere de Barcelona a la llista de ciutats amb més congestió hi ha Granada (25%), Palma (24%), Madrid (23%) i Santa Cruz de Tenerife (23%). L'informe es realitza tenint en compte les dades recollides p er diferents dispositius GPS.

Tot i els mals resultats, que es fan públics en el moment en què el govern d'Ada Colau ha anunciat noves mesures de restricció per al vehicle privat com la baixada de velocitat perquè el 75% dels carrers siguin vies 30 i els talls de cap de setmana en vies principals com Aragó, la situació a la ciutat no ha anat a pitjor últimament. De fet, Barcelona va obtenir el 2019 els mateixos valors que el 2018. En termes globals, com recull Europa Press, la capital catalana escala 32 posicions en el rànquing mundial, i passa a ocupar el lloc 140. Però la ciutat és una de les poques del món que sempre té algun grau de congestió. No s'ha assolit mai la fita del 0% d'increment de temps de trajecte com a mitjana en cap franja horària.

