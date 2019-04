Barcelona haurà de tenir un 21% menys de trànsit

Barcelona haurà de reduir el trànsit un 21% fins al 2024. O el que és el mateix, haurà d’expulsar uns 125.000 cotxes i aconseguir que el transport privat no representi més del 20% dels desplaçaments que es fan a la ciutat. És un objectiu marcat amb majúscules al Pla de Mobilitat Urbana (PMU) que s’ha discutit els últims mesos, i que busca aconseguir que la ciutat compleixi les directives de contaminació europees.

El pla, que encara s’ha d’aprovar, preveu que en aquests cinc anys augmentin un 12,6% els desplaçaments en transport públic respecte al 2016, que és l’escenari que es pren com a punt de partida, i un 75% els que es fan amb bicicleta. Per aconseguir-ho, com es desprèn del procés de debat que ha portat a elaborar el document preliminar -que ara està en exposició pública-, hi ha tres puntals bàsics: completar i millorar la xarxa de transports sostenibles, com el bus i la bicicleta; eixamplar l’estratègia de les superilles, i encarir l’aparcament en superfície a la ciutat. Sobretot la zona blava, que és, com remarca la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, la que penalitza l’ús del cotxe i no tant la tinença, com sí que passaria si s’encarís l’àrea verda.

La idea amb què es treballa és tendir a igualar el preu d’aparcar en superfície amb el de qualsevol dels pàrquings de la ciutat. “S’ha de pagar segons la mida del vehicle i quant contamina. Com més gran i més contaminant, caldrà pagar més”, apunta Vidal. El govern de Colau ha intentat sense èxit durant aquest mandat buscar el suport polític per modificar el preu de l’aparcament a través de canvis en les ordenances fiscals. No hi ha hagut pacte i, tot i que sí que s’han aprovat modificacions puntuals de la fiscalitat, la de l’aparcament no s’ha inclòs en l’entesa.

Salvador Rueda, de l’Agència d’Ecologia Urbana, que ha participat en el procés de debat del nou PMU, remarca que ara l’objectiu de la ciutat ha de ser aconseguir que les noves xarxes del transport públic i sostenible funcionin amb el millor rendiment possible -falta, per exemple, acabar la xarxa de carrils bici, completar la incorporació de bicis elèctriques al Bicing i introduir millores com la prioritat semafòrica en el cas de l’autobús-, generalitzar el model de superilla -el govern de Colau en deixa tres de dibuixades i no aplicades de cara al mandat que ve- i, sobretot, tocar la butxaca dels conductors a través de l’encariment de l’aparcament: “No es tracta d’anar en contra del cotxe, sinó del mal ús que se’n fa per aconseguir que no s’utilitzi si no és estrictament necessari”. Rueda remarca que, si es pot influir en el preu de l’aparcament, l’objectiu de la baixada de trànsit d’un 21% és més que factible. “S’han fet les coses que s’havien de fer i, a partir d’ara, amb les alternatives de transport ja en marxa, s’han de veure els canvis”, aventura. El consistori no tanca del tot la porta a instaurar un peatge urbà tot i que la mesura, reivindicada per entitats ecologistes com la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, no s’ha recollit en el pla.

651x693

Els que més contaminen, vetats

La mesura que sí que s’aplicarà a partir de l’1 de gener del 2020 és la prohibició d’entrar a la ciutat per als cotxes més contaminants, és a dir, aquells que no tenen etiqueta ambiental de la DGT. Aquesta restricció, que afecta 125.000 vehicles i s’aplicarà de dilluns a divendres en horari laboral, permetrà una reducció del 15% de la contaminació. Un sistema de càmeres controlarà que cap vehicle contaminant entri a la zona de baixes emissions.