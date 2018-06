Barcelona obligarà a destinar el 30% dels nous pisos a habitatge social a la tardor

La comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquesta tarda la proposta de la Plataforma d'Afectats de la Hipoteca (PAH) i del Sindicat de Llogaters que suposa una modificació del Pla General Metropolità (PGM) per obligar els promotors a destinar el 30% dels pisos que construeixin a habitatge social. Les grans reformes integrals també hauran de respectar aquest percentatge.



L'acord ha sigut possible a canvi d'una cessió. Si inicialment aquesta modificació havia d'entrar en vigor demà mateix, quan l'aprovació inicial sortís publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, ara l'aplicació ha quedat ajornada fins a la tardor, quan està previst que es produeixi l'aprovació definitiva. Els promotors tindran doncs més de tres mesos de marge per comprar solars o edificis i demanar llicències sense haver de destinar el 30% dels pisos a l'habitatge social. Gràcies a aquest canvi, ERC, el PSC i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, han votat a favor de la proposta. La CUP, com el govern, també ho han fet, encara que ells haguessin preferit que la restricció s'apliqués a partir de demà. El Grup Demòcrata i Ciutadans s'han abstingut, mentre que el PP hi ha votat en contra.