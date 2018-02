Barcelona obre les escoles als barris

"El nostre pati és del barri, la nostra biblioteca és del barri". Són paraules del director de l'Institut Escola Trinitat Nova, Joan Artigol, que representa amb aquesta frase l'esperit de la nova fase del Pla de Barris que el govern d'Ada Colau impulsarà a Barcelona, mitjançant la qual l'Ajuntament vol obrir les escoles als barris, com a espais de lleure i cultura a temps complet.

En concret, el consistori invertirà 28,3 milions d'euros (el 25% de tot el pressupost del Pla de Barris) en projectes vinculats a l'educació i la cultura, 20,2 dels quals seran per a inversió en centres per adequar-los als nous projectes educatius, que van des de tallers de música i arts escèniques fins a clubs de lectura i esports. Els centres educatius que hi participin, a més, comptaran amb 61 professionals no docents per completar l'atenció a l'alumnat: psicòlegs, educadors, tècnics d'integració social, monitors, especialistes en audició i llenguatge i especialistes en trastorns del desenvolupament i la conducta, entre d'altres. La majoria dels projectes seran a l'Eix Besòs, en la línia seguida per part del govern d'Ada Colau per revitalitzar els barris "abandonats" de Barcelona.

"No té les mateixes oportunitats un nen nascut a Trinitat Nova que un de nascut a l'Eixample o a Pedralbes", ha assenyalat l'alcaldessa Ada Colau, que ha afegit: "Les desigualtats tenen una clara arrel territorial, i per això vam iniciar el Pla de Barris, no només per invertir en pedra, sinó per reforçar el mateix teixit del barri. I en aquest objectiu, l'educació i la cultura són essencials", ha reivindicat en roda de premsa. Segons Colau, la intenció és fer de Barcelona una ciutat més "feliç i cohesionada", "i això, com tot", ha dit, "comença per l'educació". La tinent de Drets Socials, Laia Ortiz, ha afegit que les desigualtats educatives i d'oportunitats entre els infants no tenen lloc només a l'escola, sinó també en el lleure. "El Pla de Barris parteix d'aquesta idea", ha assegurat.