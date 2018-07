Barcelona obre la platja per a gossos

Barcelona ja ha obert l'àrea per a persones amb gossos a la platja de Llevant. Després de la bona acceptació de les proves pilot fetes els estius de 2016 i 2017, durant la temporada de bany d'aquest any la zona estarà disponible fins al 16 de setembre en una superfície separada físicament de la resta de la platja. La platja per a gossos fa 1.250 metres quadrats i l'aforament està limitat a 100 gossos. L'horari és de 10.30 h a 19.00 h.

Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, la platja també tindrà dos informadors ambientals de dilluns a diumenge que controlaran l'accés, ja que només hi poden entrar els gossos identificats amb microxip. Els informadors també repartiran bosses de recollida d'excrements. Alhora, hi haurà un servei de neteja com a la resta de platges, així com un control de la qualitat de l'aigua i de la sorra.

El consistori aprofitarà la platja per a gossos per fer-hi una campanya de conscienciació sobre les obligacions amb les mascotes, el comportament dels animals dins de l'àrea i el respecte cap a la resta de la ciutadania. Es lliurarà un fulletó informatiu que inclou el reglament d'ús de l'espai, la normativa específica per a gossos potencialment perillosos i uns consells de bones pràctiques.