Barcelona obre 7,2 nous quilòmetres de carril bici per Nadal

'Pack' nadalenc de carrils bici. Barcelona continua desplegant la seva estratègia per dotar-se d’una xarxa coherent d'itineraris per a ciclistes i, coincidint amb la campanya nadalenca, ha posat en marxa els últims cinc nous carrils, entre els quals destaca el promès carril de la Gran Via en calçada per substituir el que convivia amb els vianants i esquivava obstacles com les boques del metro sobre la vorera. En concret, abans de l'entrada en funcionament de la fira de Reis, ja era operatiu el tram que enllaça els carrers d’Aribau i Vilamarí (uns 1,32 quilòmetres) i que ara funciona amb dos carrils unidireccionals -l'un al costat mar i l’altre al costat muntanya- en el mateix sentit que la circulació. Els cinc nous carrils que ara s'inauguren permeten sumar fins a 7,2 quilòmetres a la xarxa i l'horitzó que es marca l’Ajuntament és acabar el 2018 amb 233 quilòmetres d'estructura ciclista en marxa.

Entre els nous itineraris, destaquen, a més del carril de la Gran Via, els dos eixos unidireccionals dels carrers Sant Antoni Maria Claret - Indústria - Biscaia (2,93 nous quilòmetres de carril). Es tracta de dos carrils desdoblats que enllacen la Travessera de Gràcia a l'altura de l’Hospital de Sant Pau amb la Meridiana i és, com remarca la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, un dels eixos horitzontals més importants per a la mobilitat ciclista a la ciutat. També s’han inaugurat el carril que enllaça el Paral·lel amb el final de la Rambla per Josep Carner i Portal de la Pau (uns 0,45 quilòmetres de nou carril), el carril bidireccional dels carrers Garcilaso i Olesa (0,71 quilòmetres) i el que connecta la Diagonal amb el passeig de la Bonanova per Ganduxer (1,82 nous quilòmetres). Aquest últim és un dels eixos verticals de la nova xarxa.

Continuen en obres els carrils que s'han d'obrir en vies com la Diagonal per enllaçar amb Esplugues o a l'avinguda Vallcarca, entre d'altres. A partir del 2018 començaran a fer-se els de carrers com Berlín, Cantàbria - Santander o Pi i Margall - Prada, per exemple. La previsió és acabar l'any que ve amb 233 quilòmetres d'estructura ciclista en funcionament i invertir, durant aquest mandat, 32,5 milions en el desplegament d'aquesta xarxa.

L'objectiu inicial que es va marcar l'equip de Colau quan a finals del 2015 va presentar la seva estratègia per a l'estructura ciclista era arribar al 2019 havent triplicat els quilòmetres de carrils destinats a la bicicleta. És a dir, passar dels 116 que hi havia en aquell moment als 308. I aconseguir que el 95% de la població tingui un carril bici a menys de 300 metres de distància de casa. Els responsables municipals admeten, però, que potser no es podrà arribar a l'horitzó fixat, els 308 quilòmetres, en els terminis previstos, perquè s'ha prioritzat, asseguren, millorar alguns dels carrils ja existents, com el de la mateixa Gran Via, i fer estructures tan segures com sigui possible.