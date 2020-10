Barcelona crea una oficina per reduir a la meitat el temps de tramitació de les grans rehabilitacions

L'Ajuntament de Barcelona defensa la rehabilitació dels edificis de la ciutat com una via imprescindible per renovar un parc d'habitatge molt antic, generar llocs de treball de qualitat en un moment de crisi i contribuir a fer front a l'emergència climàtica millorant els aïllaments. Per això ha refermat que aquest any, tot i les retallades pressupostàries associades a la crisi del covid-19, hi seguirà destinant una partida de 20,5 milions d'euros i avui ha anunciat la posada en marxa d'una oficina dedicada a agilitzar la tramitació de llicències per a les rehabilitacions d'edificis sencers. La idea, que neix d'una demanda del grup municipal de Junts per Catalunya, és que aquesta finestreta permeti reduir a la meitat els terminis actuals, que superen els set mesos, i poder aproximar-se d'aquesta manera als tres mesos que marca la llei.

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha presentat aquest matí la nova oficina, que es posarà en marxa aquest mes i que implica la reorganització de recursos interns del mateix Ajuntament. Sanz, però, ha confiat en els fons europeus per poder incrementar les partides destinades a rehabilitació. L'objectiu és que la nova finestreta permeti un seguiment més proper de tots els projectes i que faci, també, difusió de bones pràctiques.

L'any passat, el consistori va concedir 1.088 llicències entre les d’obra nova i les de gran rehabilitació, de les quals el 10,6% van ser de gran rehabilitació. "Un volum important", segons ha remarcat la tinent d'alcalde a l'hora de posar en valor la necessitat de la nova oficina. La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, que s'ha sumat a la presentació, ha defensat que aquesta és la manera amb la qual volen fer oposició: detectant problemes de la ciutat, com l'incompliment amb els terminis de les llicències, i proposant solucions. En aquest cas, la nova oficina.

També la degana del Col·legi d'Arquitectes, Assumpció Puig, ha assegurat que garantir que l'actual parc d'habitatge es posa al dia és "fonamental" per als professionals del sector i ha defensat que la rehabilitació serà un motor per a la recuperació econòmica. Puig ha explicat que el 70% dels habitatges de Barcelona es van edificar abans del 1980, i que el 50% tenen problemes d'accessibilitat.