Barcelona estén les pacificacions d'entorns escolars: 78 fins a finals del 2021

Reforçat per informes com el que ahir detallava que la contaminació causa 1.000 morts cada any a Barcelona o que una de cada quatre escoles està exposada a més pol·lució de la legal, el govern d'Ada Colau considera urgent estendre les actuacions per protegir les escoles de l'excés de trànsit amb mesures com treure un carril de circulació, guanyar espais de joc o pintar el terra de color ataronjat. Durant aquest any s'ha d'actuar en 25 centres -tres més dels que s'havia anunciat en un principi- i l'objectiu és sumar-ne 53 més el 2021 i arribar a finals de l'any que ve als 78 centres amb els entorns pacificats. "El projecte s'accelera", segons l'alcaldessa Ada Colau, que ha presentat les novetats del pla acompanyada de la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz.

La previsió és destinar entre aquest any i el que ve 4,6 milions d'euros al projecte, que és un dels que porta l'etiqueta d'estrella per a aquest mandat. Ho demostra el fet que la mateixa alcaldessa se sumi a les rodes de premsa de presentació dels diferents avenços. El gran horitzó és intervenir, durant el mandat, en un terç de les escoles i arribar a totes en el mandat següent.

Colau ha celebrat la bona rebuda del pla i ha assegurat que els centres demanen intervenir més i més ràpid, i per això ara es planteja "un salt d'escala" per arribar a tots els barris. L'alcaldessa ha insistit que cal reduir la velocitat al conjunt de la ciutat i que el programa de les escoles és una eina útil per fer-ho i per rebaixar, també, la presència de cotxes: "Hem de guanyar un espai públic de qualitat per jugar i trobar-se". Colau també ha fet una defensa a capa i espasa de les mesures que s'han adoptat fins ara amb urbanisme tàctic per prendre espai al trànsit: "Alguns han volgut ridiculitzar-ho dient que juguem al parxís, i jo els diria que és de les actuacions més serioses i que el projecte ha vingut per quedar-se i no té marxa enrere".

651x366 Barcelona estén les pacificacions d'entorns escolars: 78 fins a finals del 2021 Barcelona estén les pacificacions d'entorns escolars: 78 fins a finals del 2021

El primer centre on es va intervenir per pacificar els entorns va ser l'Escola Grèvol, a Sant Martí, on ara fa un any va morir atropellat un nen de només cinc anys. Actualment ja s'han acabat les obres de 13 entorns escolars en centres com l'Institut Viladomat, a l'Eixample, o l'Escola Dovella, a Sant Martí. N'hi ha set més en execució -en escoles com la 9 Graons i la Xirinacs- i està previst començar les obres de cinc més al novembre.

En total, a final d’aquest any, el consistori calcula que s'hauran guanyat 4.400 metres quadrats a l'asfalt, cinc carrers prioritzats al vianant, 38 noves àrees de joc i més mobiliari urbà. I en el següent paquet d'intervencions s'hi inclouen mesures com reduir cinc o sis carrils o fer que una desena siguin prioritaris per a vianants. Es preveu, per exemple, treure un carril al carrer Lleida, al Poble-sec, per fer més segurs els entorns de l'Escola Mossèn Jacint Verdaguer, o fer per a vianants el carrer Fígols, a les Corts, per millorar l'accés a l'Escola Lavínia.

Més enllà d'aquest programa de pacificacions, l'Ajuntament també destaca que entre el Consorci d'Educació de Barcelona i els diferents districtes s'han fet intervencions puntuals i d'urgència als centres perquè puguin adaptar-se per complir les mesures sanitàries i que, en aquest cas, s'ha intervingut en 317 escoles, que s'estudiarà si s'incorporen més endavant a les pacificacions. "L'objectiu és anar sumant escoles", ha defensat Janet Sanz, que ha assegurat que la primera prioritat és evitar les mil morts prematures per contaminació.

El pla municipal també preveu pintar de taronja els espais propers a totes les escoles de la ciutat i posar-hi senyalística perquè els conductors els identifiquin i puguin reduir la velocitat i evitar ensurts. "És una anomalia que tothom pugui saber on hi ha un pàrquing i no on hi ha una escola", ha insistit Colau, que ha assegurat que el pla ha pitjat ara "l'accelerador".