Barcelona s'allunya com a futura seu de l'EMA, segons 'Financial Times'

La nova seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA) s'ha de triar el 20 de novembre i la lluita entre les ciutats candidates, entre elles Barcelona, entra a la recta final. La capital catalana sembla que perd opcions davant de Bratislava i de Milà, les dues ciutats més ben situades per sortir vencedores, segons apunta el 'Financial Times'.

En un article, el rotatiu cita fonts diplomàtiques que deixarien Barcelona fora de les candidates més ben posicionades per resultar escollida. La situació política a Catalunya, segons el diari, hauria fet guanyar punts a Milà, l'altre gran ciutat del sud d'Europa que opta per atraure l'agència.

A banda de les dues que tenen més números, el diari britànic també destaca Àmsterdam i Copenhaguen com candidates fortes en la cursa per atraure lla joia de la corona dels organismes que abandonen Londres després del Brexit.

Fonts del ministeri de Sanitat, han refermat a l'ARA les opcions que té Barcelona en aquesta recta final, en què totes les candidatures s'esforcen al màxim i negocien per assegurar-se vots dels estats per resultar guanyadores. A dia d'avui és impossible saber "objectivament" cap possible resultat, han insistit les mateixes fonts.

Fonts properes a la candidatura de Barcelona atribueixen aquestes informacions a les travesses pròpies de la pugna entre els 19 estats que han proposat candidates a l'EMA. La puntuació tècnica del projecte de la capital catalana, subratllen, va ser de les més elevades i això la situa, malgrat els rumors, com una bona opció. El veredicte només sortirà de les votacions secretes el proper 20 de novembre, recorden.