Barcelona farà permanents totes les terrasses guanyades sobre calçada

Després de l'allau de sol·licituds rebudes i del col·lapse inicial que això va suposar, l'Ajuntament de Barcelona busca ara posar ordre en les ampliacions de terrasses que s'han permès durant la pandèmia amb la idea de poder acabar amb els New Jerseys i altres elements provisionals i que les taules que s'han ubicat sobre la calçada puguin quedar-s'hi de manera permanent. Per sempre. D'entrada, totes les ampliacions es mantindran durant el 2021 i, a partir de l'any següent, ho podran fer totes aquelles que hagin ocupat espai al cotxe si els restauradors decideixen invertir en el nou prototip de mobiliari que s'està ideant per "dignificar" les noves terrasses. I també es podran quedar algunes de les que han crescut sobre la vorera si es considera que compleixen amb criteris d'accessibilitat i seguretat.

El boom de l'espai destinat a terrasses lligat a la crisi del covid suposa que ara als carrers de Barcelona hi ha 32.600 taules quan, abans de la pandèmia, eren unes 24.000. I ara hi ha 1.299 terrasses sobre l'asfalt i 40 més que combinen aquest espai i la vorera, que són les que segur que podran convertir-se en permanents. De fet, hi podria haver fins i tot més terrasses que es consolidessin perquè l'Ajuntament ha decidit obrir un nou termini d'un mes per si algun restaurador encara no ha fet la seva petició. El govern municipal calcula que amb aquestes instal·lacions que van néixer com a provisionals s'han restat 23.176 metres quadrats al vehicle i, en total, han desaparegut unes 4.100 places d'aparcament de cotxe, moto o càrrega i descàrrega.

Segons el balanç que han presentat aquest dimarts els tinents d'alcalde Jaume Collboni i Janet Sanz, s'han acceptat un total de 3.129 sol·licituds per ampliar la terrassa o posar-ne de nova, el 74% de totes les que es van rebre. D'aquestes, dos terços són ampliacions i 962 són noves. Això suposa 8.627 taules de terrassa més a Barcelona que quan va començar la crisi sanitària.

Ara el consistori a banda de tenir en marxa una auditoria per revisar que tots funcionen com toca –que ja ha servit per detectar "errors" com que n'hi hagi una dotzena amb una sola taula–, també està treballant amb escoles de disseny per crear el nou prototip de moble-plataforma, inspirat en els que ja es van instal·lar a l'entorn de la Sagrada Família quan es va decidir alliberar espai a les voreres. S'obrirà una convocatòria a empreses del sector i se'n seleccionarà un que haurà d'estar fet amb material d'un cost assumible, com fusta, plàstic reciclat o formigó. La previsió és tenir la nova proposta al febrer i que qui vulgui la pugui aplicar ja durant aquest any.

L'auditoria també està intentant revertir les denegacions a barris de carrers estrets com Gràcia o els de Ciutat Vella, que són els que n'acumulaven més. Segons Sanz, ara amb temps per repensar els projectes, s'estan podent solucionar elements que abans s'havien considerat incompatibles amb les terrasses. Aquesta era una de les reivindicacions del Gremi de Restauradors, que demanava no discriminar els professionals d'aquest barri, i que avui ha fet una valoració positiva de l'actuació municipal tot i criticar-ne certa lentitud.

El responsable de l'àrea econòmica, Jaume Collboni, ha titllat d'"inèdit" l'esforç que ha fet la ciutat per intentar pal·liar els efectes de la crisi sobre la restauració i ha criticat que la Generalitat no hagi actuat amb "previsibilitat i coherència" a l'hora de dictar les mesures. Collboni ha refermat que l a bonificació del 75% de la taxa de terrasses es mantindrà durant tot el 2021, perquè ja s'ha inclòs així a la nova proposta d'ordenances fiscals. I ha assegurat que el consistori veu amb un "optimisme raonable" el mitjà termini respecte a la recuperació econòmica.

Sanz, al seu torn, ha insistit que les terrasses sobre calçada "han arribat per quedar-se" i que ara el que toca és "dignificar-ne el disseny" i acomiadar per sempre les proteccions grogues que caracteritzen ara aquests espais.