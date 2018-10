Barcelona té unes 400 persones a la llista d'espera de pisos d'emergència social

El nombre de persones que ja tenen adjudicat un habitatge d'emergència social a Barcelona però que encara no l'han rebut s'ha multiplicat els últims anys. Fins al punt que, com ha denunciat el grup municipal de Cs, han passat de ser una quinzena el 2015 a situar-se, el setembre d'aquest any, en 398. El govern municipal admet que la llista d'espera és llarga i confia en l'acord assolit, el mes passat, amb el Govern per ampliar la injecció econòmica al Consorci de l'Habitatge per pal·liar aquesta situació. El regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, ha reconegut durant la comissió de drets socials que és un dels temes que més els preocupen i que el consistori, fins ara, ha aportat el 78% dels pisos a la mesa d'emergència.

Segons ha explicat aquest dimarts, el pacte amb el Govern representarà una inversió total de 64 milions d'euros, 29 dels quals els aportarà el Govern i 35 el consistori. L'equip de Colau ha entomat el repte plantejat per Cs de presentar, en el termini de dos mesos, mesures concretes per reduir la llista d'espera. "Hem posat les mesures per tenir els habitatges que permetin pal·liar aquesta manca", ha assegurat el regidor.

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha sigut molt crítica amb aquesta problemàtica a l'hora de denunciar la manca d'habitatges. A l'abril, per exemple, va protagonitzar una ocupació del vestíbul del Consorci de l'Habitatge per denunciar la situació de col·lapse. Al juliol, la plataforma celebrava que després de diferents trobades per exigir un pla de xoc havien aconseguit mesures concretes per part del Govern, com ara una nova línia de crèdit per finançar la compra, amb tanteig i retracte, de pisos propietat de bancs.