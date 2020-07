Barcelona mantindrà l'ampliació de terrases com a mínim tot el 2021

Una autèntica allau que ha desbordat totes les previsions i ha troncat la promesa de respondre a les sol·licituds en 15 dies hàbils. Això és el que s'ha trobat l'Ajuntament de Barcelona amb les peticions per ampliar terrasses o instal·lar-ne de noves en el cas d'aquells bars i restaurants que no en tenien. El consistori ha rebut 4.878 peticions, de les quals 3.604 han estat admeses a tràmit però només el 20% d'aquestes (689) han quedat efectivament resoltes. De les resoltes, un terç han sigut rebutjades. Les 245 denegades presentaven problemes com no disposar de prou espai o incomplir la normativa de soroll. Així ho han detallat en roda de premsa els tinents d'alcalde Jaume Collboni i Janet Sanz, que ja han avançat que tenint en compte l'èxit de la proposta –i el tap en l'estudi de casos–, l'ampliació de terrasses es mantindrà durant tot el 2021, com demanava el Gremi de Restauradors, i no només fins a finals d'aquest any, com es va anunciar inicialment.

De fet, Sanz ha remarcat que es plantegen, fins i tot, "consolidar" la mesura i que, com els talls de trànsit o els nous carrils bici, hagi arribat per quedar-se. Això suposarà, a més de canvis als carrers, que es multipliqui el nombre de taules i cadires a l'espai públic. El 35% de les sol·licituds resoltes fins ara són de locals que no tenien terrassa, i el govern municipal calcula que quan s'acabi l'estiu la ciutat en tindrà unes 800 més, unes 6.500 en total. La majoria de les noves ocuparan part de la calçada, ja que el 60% de les peticions admeses plantegen terrasses en espais destinats al vehicle. Fins ara, segons el consistori, les terrasses ja han substituït unes 200 places de motos i unes 300 de cotxes. Uns 2.800 metres quadrats de calçada. I l'aparició, fins ara, de 1.286 taules més i 5.143 cadire.

Un dels propers passos en aquesta direcció serà inaugurar aviat el primer tram de carrer que quedarà tot tallat per ubicar-hi terrasses. Serà al carrer Europa, a les Corts. Més de la meitat de les sol·licituds es concentren a la part més cèntrica de la ciutat, Ciutat Vella (13%), l'Eixample (32%)i, també, Sant Martí (12%).

"Ens agradaria haver estat més ràpids, sí", ha reconegut Collboni, que ha reiterat que han destinat un equip de 72 tècnics exclusivament a revisar sol·licituds i que la decisió de si s'admeten o no no és del govern municipal sinó d'aquest equip i que, per tant, respon a criteris tècnics i no polítics. L'equip de Colau assegura que si es manté el ritme actual durant la primera quinzena del mes d'agost totes les peticions hauran quedat resoltes, i fixa ara el 24 de juliol com a data límit per a qui encara no hagi fet la seva proposta.

La prova que la resposta ha desbordat les previsions municipals és que en el plec de condicions acordat pel govern de Colau, que preveia una inversió de més de cinc milions d'euros per a les ampliacions, es calculava que hi podria haver un màxim de 3.800 interessats en acollir-se a la mesura. Es calculava ,però, que a la ciutat hi havia a 5.500 terrasses que podrien optar a sumar fins a quatre o sis taules extres i uns 3.500 locals sense terrassa que podrien posar-ne.

El que encara no s'ha decidit és si l'altra mesura de suport a la restauració que ha aplicat Barcelona, la de la rebaixa d'un 75% de la taxa de terrasses, també es prorrogarà més enllà del desembre, ja que això formarà part de la negociació pressupostària. De moment el Gremi ha celebrat en un comunicat que la seva demanda d'allargar les noves terrasses hagi quedat recollida. Els restauradors també remarquen que s'ha acordat un procés per revisar les peticions denegades i asseguren que ja tenen identificat un "error" que implica la reducció de l'horari de funcionament de les terrasses. "Continua preocupant l'alt volum de peticions denegades, al voltant del 35% en aquests moments", remarquen.

El Gremi va posar en marxa un servei d'assessorament per tramitar les peticions de llicències dels locals - amb un cost de 363 euros- que és la via per la qual s'han fet unes 350 peticions. La majoria, però, les han fet restauradors a títol particular.