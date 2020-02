Barcelona prepara la Diagonal per a l'enllaç dels tramvies

Aquest mandat, sí o sí. L'equip de l'alcaldessa Ada Colau manté ferm l'objectiu de connectar les dues xarxes de tramvia per la Diagonal i confia que aquest mandat la connexió es podrà fer ja entre la plaça de les Glòries i l'estació de metro de Verdaguer. Però, de moment, ni els pressupostos municipals ni els de la Generalitat en preveuen cap partida específica.

El motiu, segons la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, és que les obres que començaran aquest 2020 a l'avinguda són les del desdoblament del col·lector perquè tingui la capacitat necessària per fer front a unes pluges que es preveuen cada vegada més intenses. Una obra que, en tot cas, és de competència només municipal, i que el consistori treu ara a licitació amb l'objectiu de poder engegar-la cap al setembre. La responsable d'Urbanisme ha presentat aquestes obres, que compten amb un pressupost de 7,7 milions d'euros, com un pas "imprescindible" per poder començar a col·locar vies –aquí sí que serà necessari el vistiplau i la injecció econòmica de la Generalitat.

El que es fa ara és preparar el terreny per a les futures obres amb l'objectiu de no haver d'aixecar l'avinguda més d'una vegada i evitar problemes com els que s'han vist al Paral·lel, on, com ha criticat Sanz, tot i que ja s'ha fet la reforma de la part central, encara s'espera el nou col·lector.

En el cas de la Diagonal, l'obra que començarà aquest any i que s'estima que tindrà una durada de catorze mesos s'enfoca a donar més capacitat –una ampliació del 70%– a un col·lector que data del principi del segle XX per millorar la recollida d'aigua als carrers Milà i Fontanals, Girona i Bailèn. Es preveu que permeti disminuir el risc d'inundació i de circulació d'aigua a l'avinguda i als carrers pròxims. Les obres implicaran talls de trànsit que, de moment, el consistori no ha concretat.

El govern de Colau remarca que el projecte d'enllaç dels tramvies compta amb un ampli consens a l'Ajuntament i s'agafa, per avalar-ho, a la votació del ple del mes de gener de l'any passat, que va avalar el projecte amb el suport dels comuns, el PSC , ERC i la CUP. Era, amb tot, una declaració política que buscava ressuscitar el projecte estrella de l'equip de l'alcaldessa que, mesos abans, havia rebut la negativa d'ERC, i no s'hi concretaven encara els detalls.

Avui Sanz ha insistit que buscaran l'entesa amb la Generalitat per tirar-lo endavant i per repensar la concessió perquè hi pugui entrar un operador públic i evitar que, com va avançar l'ARA, les empreses que gestionen el Tram reparteixin dividends. La tinent d'alcalde d'Urbanisme ha insistit avui que el seu govern manté l'aposta per fer els prop de quatre quilòmetres de via per a tramvia que separen actualment el Trambaix del Trambesòs i que el compromís de mandat és fer uns 800 metres de connexió. Però el primer pas serà subterrani: les obres d'ampliació del col·lector.