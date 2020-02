Barcelona prepara les 'bombolles' per treure l'amiant del Mercat de l'Abaceria

El Mercat de l'Abaceria, al barri de Gràcia de Barcelona, encara, per segon cop, el desmuntatge de la seva gran coberta de fibrociment. Les obres es van replantejar després de l'alerta dels veïns, que es van constituir en plataforma d'afectats, i que es detectés una sotacoberta –també d'amiant– que estava clavada i que implicava un gran trencament de l'estructura i, per tant, incrementava el risc d'alliberar fibres cancerígenes. El primer procés es va aturar i redimensionar –el pressupost final, que supera el mig milió d'euros, va multiplicar per deu l'inicial– per dotar-lo de més garanties i ara els treballs estan a punt de reprendre's.

Aquests dies s'han començat a aixecar les bastides sobres les quals es fixaran les làmines de polipropilè per crear una mena de bombolles que tindran depressors per extreure'n l'aire i les fibres alliberades, que estaran en marxa les 24 hores del dia. És el que tècnicament es coneix com a confinaments dinàmics i es preveu instal·lar-ne un a cada lateral del mercat i tres o quatre a la nau central. Aquesta intervenció tindrà tres fases. De moment, s'està muntant la bastida al lateral de la Travessera de Gràcia i s'espera que, a principis de la setmana que ve, es puguin posar ja les làmines protectores. Així ho van transmetre ahir representants de l'empresa que fa les obres i de l'Ajuntament a veïns i paradistes en una nova reunió de seguiment. Amb aquest projecte ja en marxa, la previsió és que la coberta d'amiant pugui estar del tot retirada abans del mes de juny. Llavors quedarà la feina de demolició dels tancaments laterals, ja sense amiant.

Cada una de les bombolles implica un mes de feina entre fer el muntatge de la bastida i els controls finals per verificar que no hi ha fibres. "Estem expectants", reconeix Jeroni Llorca, de la plataforma d'afectats, que denuncia que les mancances del primer projecte els van posar en guàrdia i que ara, tot i tenir un programa molt més curós, saben que es tracta d'una retirada delicada. Són més de 9.000 metres quadrats de planxes a extreure.

Un cop estrenat el mercat provisional al passeig de Sant Joan, l'enderroc de l'antic edifici de la Travessera de Gràcia va començar el gener de l'any passat amb el desmuntatge dels elements interiors. La previsió és que, un cop tota l'estructura hagi anat a terra, les obres del nou edifici durin entre 24 i 30 mesos.