Barcelona es prepara per a una campanya "imminent" per atraure el turisme

L'Ajuntament de Colau, que va fer de la lluita contra el turisme massiu una de les seves banderes i que ha articulat la regulació dels pisos turístics, vol recuperar com més aviat millor la "normalitat" i es prepara ja per "engegar de manera imminent campanyes permanents" per tornar a atraure el turisme. Se centrarà, però, a donar prioritat al "turisme de proximitat" i amb mesures que garanteixin la seguretat sanitària d'acord amb el que obliga la pandèmia de coronavirus, segons ha explicat aquest divendres el regidor de Turisme i Indústries Creatives de Barcelona, Xavier Marcé (PSC).

Per fer-ho, es posarà en marxa una aplicació, Barcelona Safe City, per garantir les mesures d'higiene en els espais turístics de la ciutat. S'assessorarà amb informes actualitzats els negocis privats dels protocols a seguir i els turistes podran saber en tot moment quins establiments són segurs en relació amb les distàncies de seguretat i aforaments. El segell Safe Tourism Certified reconeixerà aquestes garanties i el Zoo, el Parc Güell i el parc d'atraccions del Tibidabo seran els primers espais a rebre'l, ja que l'empresa municipal B:SM ja està treballant seguint tots els protocols de seguretat, ha comunicat el consistori.

Malgrat que ha recordat que Barcelona manté els objectius previs a la pandèmia d'un turisme menys concentrat, més sostenible i més redistributiu a nivell econòmic, Marcé no ha precisat quin percentatge de turisme en relació amb l'habitual hauria de rebre Barcelona per mantenir la seguretat, ni tampoc quines previsions n'hi ha.

Una de les primeres mesures estiuenques per evitar aglomeracions a Barcelona ha estat la de no permetre revetlles a les platges de la ciutat per Sant Joan, mesura a la qual s'han sumat altres municipis com El Prat de Llobregat. Badalona té "voluntat d'obrir", diuen fonts de la ciutat, però demana una reunió d'alcaldes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per consensuar la postura i, de fet, l'alcalde Xavier Garcia Albiol va criticar durament que Colau decidís tancar les platges per Sant Joan sense consultar-ho amb la resta de ciutats. Sant Adrià, que preveia obrir, es planteja ara si tancar arran de la decisió de Barcelona, que temen que podria motivar una arribada massiva de la ciutat veïna i capital.

Salou es ven defugint les platges massificades

Salou, d'altra banda, ha aprofitat la menor afluència de turisme per la crisi del covid-19 per intentar crear una nova imatge amb noves zones verdes i sense platges massificades, per promocionar-se en la nova normalitat i salvar part de la temporada turística, informa l'Agència Catalana de Notícies (ACN).

Sota el lema “Salou, millor que mai”, el municipi desplegarà tot un seguit d'accions. Algunes ja estaven en cartera abans del covid-19, com un pla de mobilitat sostenible per convertir en zones de vianants diversos carrers del municipi. L’alcalde Pere Granados confia en captar els mercats més pròxims, també el francès, sense renunciar a l’internacional. Veuria amb bons ulls un corredor segur amb l’Aragó, però creu que ja no val la pena, a les portes que obrin fronteres terrestres espanyoles a partir del 22 de juny i al turisme estranger l'1 de juliol.