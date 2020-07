Barcelona prepara les clavegueres per evitar inundacions derivades de l'augment de pluges torrencials

Les pluges torrencials augmentaran en els pròxims anys pel canvi climàtic i les clavegueres de Barcelona han d'estar preparades per absorbir-les i evitar inundacions. Davant d'aquesta premissa, l'Ajuntament de Barcelona ha elaborat un Pla Director Integral de Sanejament (PDISBA), que costaria uns 1.800 milions d'euros finançats en 80 anys, però que evitaria costos econòmics superiors en cas de desperfectes ambientals i patrimonials si els futurs xàfecs ocasionessin riuades.

El pla es fa considerant les projeccions de canvi climàtic basades en les precipitacions d'anys anteriors, que preveu en un futur immediat un lleu descens de les precipitacions totals anuals però un augment del 17% de les pluges torrencials, per al qual la xarxa de clavegueram no està preparada. "És un pla adaptat al canvi climàtic, en aquest cas no per reduir els seus efectes sinó acceptant els seus danys, assumint que fem tard i que té unes conseqüències inevitables en el nostre entorn", va dir durant la sessió de treball per explicar el projecte el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia.

Per absorbir l'aigua de les pluges es fan servir dos sistemes diferents. Els Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) impliquen solucions naturals innovadores per drenar l'aigua: basses de capçalera, teulades verdes, rases vegetades, etc. En definitiva, zones verdes al subsol amb capacitat per absorbir fins a 182 hectàrees de pluja, segons els càlculs de l'Ajuntament.

L'altre sistema, basat en l'ampliació i millora de les infraestructures, preveu 38 nous dipòsits antiinundacions, amb una capacitat total de més d'un milió de metres cúbics (ara hi ha 12 unitats amb 475.000 metres cúbics de capacitat), i 15 nous dipòsits antiabocaments, que ocuparien fins a 525.000 metres cúbics, quan ara només hi ha capacitat per a 90.000 metres cúbics en dues unitats. S'ampliaria també la xarxa primària i local de clavegueram, amb 38 quilòmetres de xarxa primària nova (de 618 existents) i 200 de xarxa local a afegir als 1.000 quilòmetres ja existents. A més, es preveu un programa de rehabilitació per renovar la xarxa, el 10% del qual ja està superat.

Ara per ara, 500 quilòmetres de la xarxa de clavegueram de Barcelona (un 25% de la superfície total), es troba totalment saturada, amb risc elevat per a la mobilitat a peu en cas de pluges torrencials. A més, l'aigua residual abocada al mar genera risc per a la salut dels usuaris de la platja una mitjana de quatre dies per cada temporada.

El ritme d'inversió previst és de 175 milions d'euros cada 10 anys; o sigui, 17,5 milions per any. Tenint en compte que els desperfectes, sumant propietats, activitat comercial i medi ambient, arribarien a 100 milions d'euros segons l'estudi fet, i que aquests danys disminuirien un 80% fins als 20 milions amb les inversions previstes, el resultat segons el consistori és que la inversió suposa un estalvi anual de 55 milions d'euros.

Dins el pla director hi ha algunes actuacions que ja estan en marxa per als pròxims sis anys, per valor de 84 milions d'euros. Una és el desdoblament del gran interceptor de la Diagonal, en dos trams diferents entre Gràcia i el carrer Girona, amb un cost de vuit milions d'euros. L'eix drenant de l'avinguda Paral·lel i carrer Vila i Vila, que ja es troba a la tercera fase, i la protecció dels barris de la confluència entre Ciutat Vella, part baixa de l'Eixample Esquerra i el Poble-sec, formen la segona actuació, amb un cost aproximat de 21 milions d'euros. Per acabar, el dipòsit soterrat de regulació d'aigües pluvials de l'eix drenant de l'avinguda de Prim, entre els barris de la Sagrera i el Besòs-Maresme, que compta amb un pressupost de 55 milions d'euros.