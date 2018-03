Barcelona anuncia un salt per passar de 525 cotxes elèctrics a 24.000 en sis anys

Barcelona vol multiplicar la flota de vehicles elèctrics a la ciutat. Els públics -amb reptes com el de passar dels quatre autobusos elèctrics que circulen ara per la ciutat a cent en sis anys- i, també, els privats. L'Ajuntament ha presentat avui l'Estratègia per a la Mobilitat Elèctrica 2018-2024, que es marca reptes com que el parc de turismes privats que funcionen amb energia elèctrica passi de ser del 0,1% del total al 4%. O el que és el mateix: passar de 525 a 24.000 vehicles. I seguir un procés similar en el cas de les motos. L'horitzó també és el de 24.000 vehicles elèctrics, fet que suposa un salt del 0,4% del total del parc al 8%.

El que farà el consistori per incentivar aquest pas és estudiar descomptes o exempcions de càrregues o peatges per congestió, facilitar l'accés a carrils prioritaris, flexibilitzar les limitacions d'accés a zones pacificades i intentar promoure modificacions sobre l'impost de circulació. L'objectiu també és duplicar els actuals 18 punts de recàrrega ràpida que actualment hi ha a la via pública.

540x306 Barcelona anuncia un salt per passar 525 cotxes elèctrics a 24.000 en sis anys Barcelona anuncia un salt per passar 525 cotxes elèctrics a 24.000 en sis anys

Pel que fa a la flota pública. L'objectiu que es marca l'Ajuntament és que els vehicles municipals elèctrics arribin a representar un 80% del total d'aquí a sis anys -que el 2020 ja siguin el 50%. Actualment, la la flota municipal està composta per 1.500 vehicles i el 25% funcionen amb energia elèctrica.

L'objectiu per al transport públic és poder comptar a curt termini amb 25 autobusos totalment elèctrics i que el 2024 ja siguin cent. El 2040 es vol que la flota de busos de la ciutat sigui només elèctrica.

L'altre repte és comptar amb 800 taxis elèctrics el 2024. Ara n'hi ha 24. L'Àrea Metropolitana de Barcelona preveu deixar d'homologar taxis dièsel a partir de l'any que ve i l'Ajuntament i l'Institut Metropolità del Taxi treballaran perquè, a partir del 2024, només s'homologuin taxis elèctrics. La regidor de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha remarcat, en aquest sentit, que el sector del taxi ja ha fet passos "molt importants" per netejar la seva flota i ara el que es fa és "esperonar-ho més" des de l'administració pública.