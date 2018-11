Barcelona reforça la presència policial a Ciutat Vella pagant 800.000 euros en hores extres en dos mesos

Arran del "repunt" de fets delictius a Ciutat Vella, especialment els relacionats amb la droga i els furts, el comissionat de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, ha explicat que s'ha posat en marxa un "pla de xoc" amb un increment d'agents i l'augment de les seves hores extres, al qual es destinaran 800.000 euros durant els mesos de novembre i desembre. Aquesta partida és la tercera que s'aprova els últims mesos per a hores extraordinàries, de manera que amb les anteriors s'hauran invertit més de 2 milions d'euros a Ciutat Vella i 12 milions a tota la ciutat en aquest concepte. A l'estiu es van incorporar 56 nous agents i els que participen al pla de xoc són 100.

Aquest reforç de la presència de la Guàrdia Urbana a Ciutat Vella consisteix a redissenyar les patrulles als carrers: al Raval es prioritza la presència en zones més afectades per la venda i el consum de drogues; al Gòtic s'enfoca a la prevenció d'infraccions contra el patrimoni als eixos comercials, i a la Barceloneta se centra en zones de consum i tràfic de drogues, sobretot en relació amb l'oci nocturn. El pla cobreix les 24 hores del dia i coordina diversos grups d'agents, com els del Grup de Delinqüència Urbana, la Policia de Barri, la Unitat Nocturna de Ciutat Vella, la Unitat de Suport Policial, la Unitat de Suport Diürn i efectius de la Unitat Canina. Tots són coordinats directament pel cap de Ciutat Vella.

Recasens ha volgut demanar i agrair la col·laboració dels veïns de Ciutat Vella. "Necessitem l'ajuda dels veïns, ho hem dit mil vegades: que ens donin idees, informació, que ens ajudin a detectar els problemes". Ha dit que no es tracta que els veïns "resolguin" els problemes, sinó que s'impliquin per ajudar els agents a prevenir-los, perquè "en la prevenció qui més coneix el territori són els veïns". La pressió contra els narcopisos ja ha donat resultats, segons l'inspector de Ciutat Vella, David Martínez. Ha explicat que han tingut constància de "tres o quatre narcopisos que s'han abandonat perquè han vist que hi ha molta pressió". També ha afegit que ara es tapien "entre el 60% i el 70% dels pisos, i això vol dir que allà no hi tornarà a haver activitat".