Barcelona demana revisar els plans de creixement de l'aeroport i crear un impost per a grans vaixells

Barcelona vol estrènyer el cercle a la contaminació que surt del port de Barcelona i l'aeroport del Prat. El govern d'Ada Colau ha instat la Generalitat a accelerar la creació d'un impost que gravi els grans vaixells contaminants, tal com preveu la llei de canvi climàtic vigent a Catalunya, i també ha exigit a l'Estat que es revisi i refaci l'informe ambiental del pla director de l'aeroport del Prat que preveu, entre altres coses, la futura ampliació d'aquestes instal·lacions.

Les accions proposades apel·len a altres administracions perquè l'Ajuntament de Barcelona no té competències en la presa de decisions d'aquests infraestructures ubicades a la ciutat. La petició municipal perquè els qui en són responsables actuïn per reduir les emissions arriba el dia abans que la ciutat declari l'emergència climàtica aquest dimecres: "El port i l'aeroport de Barcelona no poden quedar-ne al marge", ha dit la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Janet Sanz.

Les propostes per a l'aeroport, a banda de la revisió del seu creixement futur, també passen perquè elimini els vols de curt radi (menys de 1.000 quilòmetres) sempre que hi hagi una alternativa ferroviària de menys de 7 hores de trajecte. La mesura podria contribuir a rebaixar fins a un 20% les actuals emissions de CO2 del trànsit aeri al Prat, segons ha explicat el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia. L'Ajuntament també traslladarà a l'Estat la petició que s'eliminin les exempcions fiscals al querosè, com han fet països com el Japó, i proposarà encarir l'aparcament a les instal·lacions i reforçar les opcions de transport públic per arribar-hi amb flotes netes.

Pel que fa al port de Barcelona, les propostes de l'Ajuntament no només recullen impulsar la fiscalitat ambiental que inclou la mateixa llei catalana de canvi climàtic, sinó que també insten a anar més ràpid amb els plans d'electrificació dels molls i demanen compromisos ferms de no creixement de les terminals de creuers –que quedin limitades a set– i potenciar el port com una instal·lació base reduint el nombre d'escales que hi fan els grans bucs turístics.

Segons un estudi de Barcelona Regional, port i aeroport emeten quatre vegades més CO2 que el total de la ciutat: més de 13 milions de tones en total. L'estudi atribueix a l'aeroport la principal emissió de gasos d'efecte hivernacle –7,6 milions de tones de CO2–, seguida de la del port de Barcelona, amb 5,3 milions de tones. Sumades, les tones emeses per la resta de la ciutat no arriben ni a 3,5 milions de tones.

Pel que fa als gasos contaminants, el Port de Barcelona emet el 7,5% dels òxids de nitrogen (NOx) mentre que, pel que fa a les partícules (PM10) és responsable d'entre un 9 i un 12% del total que s'emeten a la Barcelona. "Tot i que les dades diuen que els creuers no són el factor més contaminant de l'aire, sinó que ho és el transport rodat, no és gens menyspreable l'afectació que tenen sobretot en l'entorn més immediat del port", ha remarcat Badia.