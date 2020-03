Barcelona vol un preu bàsic de 2.450 euros per als enterraments

Barcelona vol que un enterrament bàsic a la ciutat en plena crisi del coronavirus no costi més de de 2.450 euros a famílies que ja estan passant un dol extremadament complicat. Entén que en la situació actual, en la qual no es permeten ni vetlles ni l'acompanyament dels familiars, s'ha d'evitar qualsevol "picaresca" o estrès afegit per a les famílies, segons ha explicat el regidor Eloi Badia. L'Ajuntament llança aquesta proposta de tarifa màxima al Govern, que al matí ha signat un nou decret llei per fer front a l'emergència del coronavirus que estableix mesures per agilitzar el comiat de les persones difuntes i fixar un màxim per al preu dels enterraments.

El Govern posa límits al preu dels enterraments

A Barcelona, segons el consistori, no s'hi han detectat en aquest període "pràctiques abusives", però es considera necessària la regulació per garantir que no n'hi ha. El nombre de defuncions a la setmana ha passat d'una mitjana de 300 quan va començar la crisi del coronavirus a uns 450 aquesta. La proposta de tarifa de Barcelona preveu 1.900 euros per al que és el servei funerari i 550 per al cost del cementiri.

Badia ha assegurat que ja s'ha informat les tres funeràries que operen a la ciutat d'aquesta proposta de tarifa i que ara l'han traslladat al Govern. De moment, ha explicat que es té capacitat per atendre tots els enterraments i les cremacions, però es posarà en marxà un cinquè forn per poder fer front a la situació i, tenint en compte el previsible augment de defuncions, també es destinaran efectius del cos de bombers de la ciutat a donar suport a les tasques i s'ampliaran les sales disponibles.

De la mà del decret que ha signat el Govern, l'Ajuntament assignarà cada hospital a una funerària per poder facilitar els tràmits a les famílies, que després podran escollir si volen la tarifa bàsica o afegir-hi algun extra. A Barcelona el 70% dels serveis funeraris es fan amb assegurances i el que es preveu és que, si ara opten pel preu fixat, se'ls pugui reintegrar la diferència. En cas de cremació, s'habilitarà un servei gratuït d'entrega de les cendres a domicili.

"Ens demanen coses que ja estem complint"

Mentre Barcelona ja ha mogut fitxa davant del decret de la Generalitat, la decisió del Govern no ha agradat a les empreses funeràries, segons explica a l'ARA Josep Maria Mons, director de l'Associació de Serveis Funeraris de Catalunya, la patronal Asfuncat. "El sector està molt indignat amb aquestes mesures. Hem estat al costat de la Generalitat i les administracions locals per intentar pal·liar els efectes d'aquesta crisi, treballant sense mitjans. Fins avui no hem rebut la primera comanda de material [...] i lamentem molt que el primer que es faci sigui una mesura contrària".

"Les funeràries estem sense equips de protecció per anar a recollir difunts. El servei perilla"

A l'espera de conèixer els detalls del decret, Mons explica que no entenen per què es parla de la necessitat de garantir serveis de manera "contínua i universal" quan els serveis funeraris "fa molts anys que són universals". "Mai s'ha deixat cap servei per prestar", assegura, i recorda que la llei catalana de serveis funeraris ja garanteix la gratuïtat dels enterraments per a persones que no tinguin mitjans econòmics suficients. "Ens demanen coses que ja estem complint", conclou.



Mons també lamenta que la Generalitat no s'hagi posat en contacte amb el sector abans de prendre la decisió, una queixa que comparteixen des d'empreses com Àltima. "Lamentem que la Generalitat anunciï un reial decret de mesures mortuòries sense preavís, sobretot tenint en compte la relació permanent que estem mantenint amb totes les autoritats davant la situació actual, en què s'intercanvia la informació de manera constant", assenyala Josep Ventura, director de serveis funeraris de l'empresa.

En la mateixa línia que Asfuncat, Ventura afirma que ja s'està assegurant "la prestació del servei de manera contínua i universal", i afegeix: "Des de l'inici de la crisi sanitària hem ajustat els pressupostos d'acord amb el servei que podem oferir a les famílies. En el cas d'Àltima, la reducció en la despesa mitjana dels serveis fets en aquestes dues últimes setmanes ha sigut del 35%". El conseller delegat de Mémora, Juan Jesús Domingo, al seu torn, manté que el 75% dels clients catalans paguen els serveis funeraris a través de companyies asseguradores, i considera que el decret busca fer extensiu a tot Catalunya un model "col·laboratiu" que ja s'està aplicant a Barcelona. Afirma, amb tot, que "no hi ha decret que arregli el virus ni les defuncions".

A la funerària ens obliguem a pagar 4.000€ per la mort del meu avi, sense tanatori, ni vetlla, perquè AL TENIR COVID19 obliguen a pagar un taut de 1.600€!! Un taut especial "embasat al buit" perquè ha mort amb el Coronavirus. HO PODEU CREURE? I qui no ho pot pagar? QUÈ?! — Oriol Barri 🎗 #alsasukoakaske (@OriolBarri) March 25, 2020

Malgrat les explicacions, a les xarxes socials ja han aparegut algunes queixes per intents d'abús per part de funeràries davant la mort de persones per coronavirus. Tal com explicava en un tuit i a diversos mitjans Oriol Barri, Mémora volia fer pagar a la seva família 1.525 euros –d'una factura que pujava fins als 4.000– per un taüt "envasat al buit". Explica que quan hi van trucar per protestar els van acceptar no comprar aquest taüt. El conseller delegat de Mémora rebutja fer un debat d'aquest cas, mentre que el director de la patronal Asfuncat sí que lamenta "profundament" aquesta praxi, "pel que comporta per als usuaris i el mal que fa a tot el sector". Recorda, amb tot, que hi ha canals de denúncia i protecció per al consumidor per a aquests casos.