Barcelona preveu estrenar el túnel de la plaça de les Glòries al setembre

La nova plaça de les Glòries de Barcelona comença a prendre forma més enllà del ja estrenat Parc de la Canòpia i dels seus celebrats tobogans. Un dels canvis més importants i que es preveu que es pugui fer durant aquest any serà l'entrada en funcionament del túnel viari que fa anys que s'excava sota la plaça. La previsió de l'Ajuntament és que el sentit sortida del túnel pugui funcionar ja a principis de setembre d'aquest any i que el sentit entrada ho faci a finals de novembre. D'aquesta manera es culminarà una obra que va començar el 2015 i que el govern de Colau va aturar i redissenyar el 2017 després que una auditoria confirmés uns endarreriments de 18 mesos i un sobrecost del 60%. Es tracta d'un túnel de 957 metres de llargada, amb dos tubs unidireccionals, que permet soterrar el trànsit de la Gran Via fins a la rambla del Poblenou, per on passen uns 90.000 cotxes al dia.

Més enllà de la reordenació del trànsit a la zona, la comissió de govern del consistori ha donat llum verda al pla que desenvolupa urbanísticament l'espai de la plaça situat entre els carrers de Castillejos, Badajoz-Independència, Consell de Cent i el Parc de la Canòpia. En aquest àmbit s'hi plantegen fins a 562 habitatges, el 35% dels quals (197) seran de preu assequible. S'aixecaran en tres nous blocs.

Un dels canvis respecte al planejament inicial és que es redueix l'alçada màxima que podran tenir aquests edificis, que ara no podran superar la planta baixa més onze, quan abans es preveien quatre plantes més alts. A més, els més alts queden més apartats de l'Escola Encants i la bressol Leonor Serrano, que es mantenen en aquest àmbit, per evitar que facin de pantalla. També s'ha acordat que l'Escola Gaia, que actualment funciona en mòduls provisionals al costat d'aquests dos centres, tingui el seu edifici definitiu a l'antiga fàbrica de paraigües, al carrer Dos de Maig.

La reurbanització prevista

Les plantes baixes i primeres dels nous edificis acolliran activitats econòmiques i la resta estaran dedicats a habitatge. El sostre edificable de tot l'àmbit, de fet, serà de 50.000 metres quadrats, dels quals 45.000 es destinaran a habitatge i 5.000 a comerços i a activitats econòmiques. El pla també preveu que l'Ajuntament obtingui dues hectàrees de sòl per completar l'actual Parc de la Canòpia.

"Constatem que estem avançant moltíssim per fer una plaça de les Glòries diferent", ha dit la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, durant la presentació del pla, per fer incidència en el canvi que representa tenir el trànsit soterrat i guanyar un gran parc i equipaments i habitatges per crear vida de barri a la zona. La responsable d'Urbanisme assegura que tot el dibuix és coherent amb el Compromís per Glòries que es va aprovar el 2007 amb els veïns dels diferents barris que toquen a la plaça i que s'han consensuat amb les entitats que formen part de la taula de seguiment.

El govern municipal també preveu fer una reserva de sòl a la parcel·la on s'havia de fer l'Edifici Ona, que es va projectar com una torre d'oficines de 23 plantes i un sòcol de tres més, per poder-hi fer un centre de formació professional.