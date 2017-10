Barcelona preveu 150 pisos de lloguer social i un gran parc a la Model

Verd, habitatge de lloguer assequible, equipaments de proximitat i espai de memòria. Són els quatre eixos que defineixen el futur de l'antiga presó Model de Barcelona. Els tres primers són, a més, tres mancances importants del districte de l'Eixample on s'ubica el recinte, que és la zona de la ciutat amb una ràtio més baixa d'espai verd per habitant (només 1,85 metres per cada veí). L'Ajuntament de Barcelona ha detallat avui el calendari d'actuacions en aquest àmbit que, a partir del 2018, serà de titularitat municipal i estarà efectivament obert a la ciutadania -tot i que ara ja hi ha espais oberts a les visites-. Una de les novetats que ha anunciat l'equip de govern és que es farà un canvi en el planejament actual per poder construir 150 pisos de lloguer assequible.

Això es farà en un espai de 18.000 m2 a la part del recinte que toca amb el carrer Nicaragua i que actualment està qualificat per permetre-hi oficines o un hotel. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha dit aquest dimarts que es treballarà per fer el canvi de planejament i poder tirar endavant aquesta gran promoció de pisos socials. I la regidora del districte de l'Eixample, Montserrat Ballarín, ha remarcat que l'habitatge assequible és una prioritat en aquesta zona de la ciutat on, ha recordat, hi ha, per exemple, l'edifici d'Entença, 151, amb famílies amenaçades de desallotjament.

El projecte de transformació de la Model, que suposa guanyar per a la ciutat l'espai equivalent a dues illes de cases i que enderrocarà els murs perimetrals del recinte, preveu també, com va avançar l'ARA, un gran espai verd que ocuparà més d'una illa de l'Eixample i que estarà distribuït pel perímetre de l'actual recinte. En total, 14.000 m2 verds.

Un altre eix de la transformació són els equipaments. Actualment s'estan avaluant quines són les necessitats reals de la zona per actualitzat el pla director del recinte, que es va fer el 2009 i que ara s'agafa com a punt de partida del debat. Hi haurà, per exemple, una escola d'infantil i primària -l'escola Eixample 1 funciona des de setembre en mòduls prefabricats al costat del recinte- i una escola bressol.

Durant el primer trimestre del 2018 es desenvoluparà el procés ciutadà per concretar els usos definitius de l'espai. El consistori preveu injectar fins a 4,9 milions d'euros per a la rehabilitació de l'espai d'ara fins al 2019. Fins a finals d'aquest any es compta amb un pressupost de mig milió d'euros per tirar endavant els estudis necessaris i els treballs tècnics per garantir la seguretat en els usos immediats. A partir del 2018 s'afrontarà l'ocupació de l'espai per a usos provisionals (aquesta fase compta amb un pressupost d'1,4 milions) i es fixen 3milions de pressupost per a les primeres obres. El 2018 hi haurà ja obertes al públic les plantes baixes de l'edifici d'accés del carrer Entença i de l'edifici de tallers del carrer Nicaragua. La previsió és que, a partir del 2020, puguin començar les grans transformacions urbanístiques previstes.

Espai memorial

Que la Model ja tancada tingui un espai destinat a fer de centre d'interpretació de la repressió i els moviments socials és una de les reivindicacions que el govern municipal ha volgut atendre. El comissionat de Programes de Memòria, Ricard Vinyes, ha posat èmfasi en la reconversió del centre penitenciari en un espai actiu de memorial. Hi haurà una senyalització permanent perquè tothom que vulgui pugui entrar a l'antiga presó, fer-hi un recorregut i entendre tot el que va passar a la Model. L'espai memorial pròpiament dit tindrà quatre braços: funcionar com a ateneu d'entitats de memòria, ser un espai obert al barri i a la ciutadania i tenir una àrea de documentació i un espai expositiu.