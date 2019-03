Barcelona prohibirà circular amb monopatí a la plaça dels Àngels i al voltant durant la nit

L'Ajuntament de Barcelona prohibirà la circulació de monopatins a la plaça dels Àngels i els seus entorns en horari nocturn, entre les 10 de la nit i les 7 del matí. La contaminació acústica que pateix el districte és la raó principal de la mesura, que vol millorar la convivència entre el veïnat i els patinadors.

El decret, presentat aquest dimarts i aprovat inicialment per l'Ajuntament, inicia un període de 20 dies d'al·legacions. Un cop finalitzi aquesta etapa, el consistori encetarà una campanya d'informació sobre la mesura perquè els patinadors la coneguin. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha afirmat que la proposta "dependrà de les al·legacions" i que està previst que entri en vigor uns dos mesos després de l'aprovació definitiva.

Les sancions seran d'entre 300 i 900 euros, però Pin ha dit que "s'espera que la campanya informativa funcioni i no calgui sancionar a ningú".

La convivència entre els veïns i els patinadors no s'arreglaria només amb aquesta prohibició nocturna. Clara Pérez, veïna de la plaça des de fa 20 anys i membre del col·lectiu Raval No Resignat, explica que el problema ve "de la massificació turística" i que molts veïns han optat per fer un altre itinerari diari per estalviar-se passar per la plaça dels Àngels i "arriscar-se". "És molt trist", declara la Clara, que comenta que fa uns anys la plaça era espai dels veïns, on nens i nenes jugaven.

Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha fet una proposta per informar, a través de fulletons i senyals a terra, quines són les àrees reservades als vianants. Els patinadors quedarien al costat tancat del Macba, de manera que la plaça "estaria lliure per als vianants", segons la regidora.

Referència internacional de 'skate'

Barcelona és una ciutat de referència internacional de 'skate' i per aquest motiu Pin considera que cal treballar conjuntament amb els patinadors. S'ha creat un grup de treball on hi ha implicats veïns, membres de l'Ajuntament i patinadors, i una de les qüestions que han demanat a l'Ajuntament és incloure-hi senyals en anglès. Pin també ha avançat que a la campanya informativa es faran vídeos dels mateixos patinadors i que difondran a les xarxes socials.