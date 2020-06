Barcelona busca projectes que l'ajudin a sortir de la crisi

Pluja d'idees per reforçar Barcelona en un moment tan delicat com l'actual i reforçar-la de cara al futur. És la proposta que ha llançat aquest dimecres el govern municipal a través d'una convocatòria de subvencions per als projectes d'innovació urbana que siguin capaços d'accelerar el procés de recuperació, sobretot en àmbits com el comerç local o la sostenibilitat. "Fem una crida a l'ecosistema innovador de la ciutat", ha explicat la tinent d'alcalde de Transició Digital, Laia Bonet, durant la presentació d'aquesta convocatòria, que es tradueix en una inversió municipal de mig milió d'euros per finançar fins al 80% de les iniciatives seleccionades, que no han de superar el pressupost de 100.000 euros i s'han de poder executar en un termini de dotze mesos. A part de l'ajuda econòmica, el consistori també compromet suport tècnic per fer possibles les propostes.

La presentació de propostes comença demà i estarà operativa fins al 10 de juliol a través de la web de la Fundació BIT Habitat. Al mes de setembre es publicaran els projectes finalistes i durant el mes d’octubre s’anunciaran i presentaran els guanyadors.

Segons ha explicat Bonet, es busquen solucions per a àrees com el comerç de proximitat, l'educació, les cures, la cultura o els models de consum. La tinent d'alcalde, però, ha defugit donar exemples de projectes que podrien optar a l'ajuda, tot i que sí que ha apuntat que un camp de treball podrien ser els canvis que hauran de fer les botigues de tota la vida per adaptar-se a la nova situació. L'objectiu, ha dit, és fer una ciutat més "resilient" davant de possibles crisis.

La convocatòria s'adreça tant a la ciutadania en general com a pimes, universitats, centres d'investigació i unitats temporals d'empreses. Es valorarà positivament el fet de treballar amb un enfocament multidisciplinari.