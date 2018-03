Barcelona busca projectes per a nou "baixos de protecció oficial"

Lloguers molt per sota del preu de mercat per a baixos comercials al centre de Barcelona. Aquest és l'al·licient que ofereix l'Ajuntament per intentar seduir persones que vulguin obrir comerços de proximitat o iniciatives econòmiques sostenibles a Ciutat Vella. L'objectiu: lluitar contra la gentrificació i preservar el teixit comercial propi dels barris de la ciutat. Per això, avui s'ha presentat la primera convocatòria per optar a un dels nou baixos de protecció oficial que s'ofereixen. Es tracta de locals de propietat municipal, d'entre 21 i 79 metres quadrats. Es parteix d'un preu de vuit euros/m2 el primer any, deu euros /m2 el segon i 12 euros/m2 el tercer. I, a partir d'aquí, el preu s'actualitzarà segons l'IPC. Així, pel local de 21,61 metres quadrats es començarà pagant un lloguer de 172,88 eyuros.

Les cessions es faran en dues modalitats diferents. D'una banda, per a activitats que ofereixin productes i serveis necessaris per al veïnat i dels quals hi ha poca oferta. I, de l'altra, per a activitats que no ofereixen pròpiament béns i serveis per als veïns i treballadors de la zona però que son projectes que fomenten l'economia plural i sostenible, com ara una cooperativa de cures o una impremta cooperativa per citar els dos exemples que ha posat la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, en la presentació del projecte. En el primer cas, els negocis tindran dret a un contracte de lloguer per a cinc anys amb una prorroga de dos. I, en el segon cas, el contracte serà de dos anys amb dret a una pròrroga d'un.

Les propostes poden presentar-se fins el 18 de maig.Els nou locals que formen part d'aquest primer 'pack' se situen als carrer Francesc Cambó, Sant Pere Mitjà, Comerç, Robadors, Sant Ramon, Carretes i Assaonadors. El govern municipal preveu que aquests espais tinguin activitat al setembre. L'any que ve se'n volen treure a concurs cinc més i el projecte preveu, en una segona fase, seduir també propietaris privats perquè puguin cedir els seus locals. L'incentiu? la garantia que cobraran el lloguer i la possibilitat d'ajudes a la rehabilitació. La idea és que el projecte pugui anar més enllà de les fronteres de Ciutat Vella.

El PDECat havia carregat, a l'estiu, contra l'equip de govern per haver aturat el seu programa Ciutat Vella per als Emprenedors, que havia servit per adquirir baixos als carrers Robador i Sant Ramon per obrir-hi establiments comercials on nous emprenedors que haguessin fet formació a través dels programes de Barcelona Activa poguessin començar el seu negoci. La regidora Mercè Homs va lamentar que aquests locals, amb el canvi de govern, havien quedat abandonats. Fonts municipal negaven l'abandonament i el govern de Colau presentava,poc després, el seu projecte de baixos de protecció oficial, que ara començarà a prendre forma.