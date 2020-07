Barcelona protegirà del trànsit una vintena d'escoles aquest any

Quatre carrils de circulació menys, cinc trams amb prioritat per a vianants, 37 nous espais de joc i molta senyalització ja aquest any. Tot i les restriccions pressupostàries associades al covid, l'Ajuntament de Barcelona manté el ritme previst per a un dels projectes al qual posa l'etiqueta d'important en aquest mandat: fer més segurs i saludables els entorns de les escoles de la ciutat. Un repte que va agafar encara més importància al mes d'octubre, quan l'Hugo, un nen de cinc anys, va morir atropellat quan sortia de l'escola Grèvol, a Sant Martí. "No volem que això torni a passar mai més", ha dit l'alcaldessa Ada Colau en la presentació de les pacificacions d'entorns escolars que ja tenen projecte.

Aquest any s'actuarà en 22 centres amb la idea de senyalitzar de manera clara que són espais de trànsit infantil, de guanyar-hi una mena de plaça just davant de la porta i de reduir la velocitat del trànsit. En alguns casos també es restarà algun carril a la circulació o s'eliminaran places d'aparcament. I la idea és acabar el mandat havent actuat en un terç de les escoles de la ciutat i havent garantit que totes tenen ja, com a mínim, la nova senyalització que es vol instal·lar per deixar clar als conductors que s'acosten a una escola i que ha de reduir velocitat i extremar la precaució.

Colau ha remarcat, en aquest sentit, que no pot ser que s'identifiqui millor un pàrquing, amb el senyal blau de la P, que una escola, i que tampoc pot ser que el cotxe continuï sent l'amo i senyor de l'espai públic. Per això veu prioritari començar el canvi de "model de ciutat" per les escoles, que són espais de trobada i equipaments repartits pel conjunt de la ciutat.

651x366 Les escoles on s'intervindrà aquest any Les escoles on s'intervindrà aquest any

De moment ja s'ha actuat en dos centres, l'escola Grèvol, que al gener quan es va anunciar el pla ja havia estrenat les seves mesures de pacificació, i l'institut Viladomat, a l'Eixample, que ha culminat la transformació després de la pandèmia. Ara està previst començar els treballs en nou centres més, com a l'escola L'Univers de Gràcia, on es s'eliminarà un carril de trànsit al carrer Bailèn i es donarà prioritat als vianants a Quevedo, o a la Sagrada Família, al carrer Sardenya. En aquest cas, es pacifica Taxdirt, que és la via d'accés, i on a principis d'any un cotxe també va ferir un nen.

A partir de l'octubre s'intervindrà en una desena més de centres, entre els quals hi ha l'Escola Pia Sant Antoni o Xirinacs, al carrer Entença. De moment, però, no es preveu modificar l'esquema viari de carrers tan transitats com Entença i Sardenya, com reclamen les escoles de la zona, tot i que la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, no hi ha tancat la porta de cara al futur. "Ens agradaria anar més enllà i incidir en els carrils", ha admès. De moment, però, es modificaran les voreres i els xamfrans.

La inversió prevista per a aquest 2020 en entorns escolars és d'1,3 milions d'euros. A més de Bailèn, també perdran un carril els carrers Balmes entre plaça Molina i Mitre, Travessera de Gràcia entre Balmes i Via Augusta, i Provençals.

"La transformació no té marxa enrere", ha avisat Colau, que ha defensat que una ciutat que és "amable" amb la canalla és una ciutat millor per a tothom. Ja s'ha posat en marxa un comitè de seguiment –amb entitats com Eixample Respira, que és qui va donar el crit d'alerta que en el 30% d'escoles de la ciutat se superaven els límits de contaminació, i associacions contra els accidents de transit–, que és qui controlarà el desplegament del pla. Un dels seus trets identitaris serà la pintura ataronjada davant de les portes de les escoles per indicar que cal reduir la velocitat. A la majoria de casos el màxim es fixarà a 20 km/hora en els trams de davant dels centres.