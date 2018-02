Barcelona no provarà el bus elèctric a la Diagonal tot i el front comú de l'oposició

Les coses no pinten bé per al projecte d'enllaçar els tramvies per la Diagonal que defensa l'equip d'Ada Colau. Tot i que el caixa o faixa per a la connexió serà en el ple de finals del mes de març, quan els grups hauran de votar a favor o en contra del projecte, la sessió ordinària d'aquest divendres ha evidenciat la soledat de BComú. L'oposició ha donat per impossible que l'enllaç pugui començar aquest mandat i ha fet front comú per aprovar una proposició del PDECat que insta el govern municipal a fer una prova pilot amb la línia D30 d'autobusos a la Diagonal. Una línia que BComú ha descartat perquè confia que aquest trajecte el faci el tramvia. Tots els grups menys el govern i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, han donat suport a la iniciativa, que demana fer aquesta prova en el termini de tres mesos i que, durant un any, sigui sotmesa a escrutinis de qualitat.

La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, però, ha considerat inviable aquesta proposta perquè, ha dit, el desplegament d'una nova línia de bus comporta temps i que no es pot "improvisar".Segons Vidal, la implantació d'aquesta línia operada per busos elèctrics no estaria enllestida abans que acabi el mandat i, per tant, això no es pot fer servir com argument per demanar provar-la abans que hi hagi el tramvia.

"La perspectiva és que no tindrem tramvia aquest mandat", ha assegurat el regidor republicà Jordi Coronas a l'hora de defensar la seva aposta per provar la D30. El vot d'ERC, de fet, serà clau per decidir si el projecte del tramvia va endavant o no i, de moment, Coronas no ha concretat el vot però ha deixat clars els seus dubtes. En la mateixa línia, el socialista Daniel Mòdol ha argumentat que, tot i que ells defensen l'enllaç, vist que no estarà aquest mandat, donen suport a "qualsevol opció" que millori la mobilitat a la Diagonal. "Votem a favor perquè no confiem en el tramvia de manera immediata", ha defensat Mòdol, que avisat que no renunciaran a reivindicar la connexió. L'únic que s'ha desmarcat de la petició és el regidor no adscrit, que és el president de la comissió sobre el tramvia i que ha preferit no pronunciar-se fins al ple de març.