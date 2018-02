Barcelona provarà un torn de tarda a les escoles bressol

El curs que ve alguns infants de Barcelona començaran a anar a l’escola bressol municipal en horari de tarda. De moment, seran un grup reduït, perquè l’Ajuntament oferirà el servei en un únic centre del Raval com a prova pilot, però la idea és anar estenent aquesta oferta amb l’objectiu de facilitar la conciliació. El curs vinent, la nova escola bressol Aurora oferirà la possibilitat d’inscriure alumnes fins a les set del vespre, però això no vol dir que algun infant es pugui passar a l’escola bressol de les nou del matí fins al vespre, sinó que es mantindrà la limitació d’un màxim de sis o set hores de permanència. Aquesta oferta ha de permetre sol·licitar franges d’horari més flexibles -alguna família, per exemple, podria escollir arribar a mig matí i anar-se’n a mitja tarda sempre que es respecti l’horari de la migdiada- i disposar de més places en un sol centre.

Aquest és un dels canvis que es vol introduir en el model municipal d’escoles bressol després dels sis mesos que s’han destinat al procés per repensar l’oferta. També s’ha decidit avançar cap a la reducció de ràtios -el curs que ve s’aplicarà en 18 centres dels barris més desafavorits- i obrir alguns espais dels centres, com ara el pati, a l’ús veïnal fora de l’horari lectiu.

Per veure com cauen en les famílies aquestes propostes, s’aprofitarà la pròxima preinscripció per passar-los un qüestionari en què també se’ls demanarà quines són les seves necessitats horàries. Això permetrà veure quina demanda tindrà l’oferta del torn de tarda. En el cas de la prova pilot de l’escola bressol Aurora, el que s’està plantejant és oferir 60 places de matí i 27 de tarda, però aquestes xifres dependran de la resposta de les famílies a l’enquesta.

L’equip de govern municipal també es marca com a objectiu oferir espais socioeducatius, dins també de les escoles bressol, on les famílies en situació de vulnerabilitat puguin rebre suport professional tant de docents com dels serveis socials. La prova pilot d’aquest servei també es farà al nou centre Aurora del Raval. Un cop acabi el curs, s’avaluaran els resultats de la prova per veure si aquest servei es pot estendre a altres barris per atendre població especialment vulnerable.

El comissionat d’Educació de l’Ajuntament, Miquel Àngel Essomba, remarca, en aquest sentit, que és en l’atenció a la petita infància on “comencen les desigualtats” i on, per tant, cal intensificar el suport a les famílies.

Objectiu: reduir ràtios

Una altra de les línies d’actuació està enfocada a reduir les ràtios. El curs que ve s’aplicarà en 18 centres d’aquells barris on es considera que cal prioritzar l’atenció. En nou es reduirà el nombre d’infants per grup, en vuit s’incrementarà la plantilla, i en un altre s’incrementaran les hores d’atenció dels professionals. Essomba apunta que amb la reducció de ràtios “s’homologaria” al nivell de la Unió Europea. Es passarà d’unes ràtios de vuit infants en els grups de lactants (P0), 13 infants en els grups de caminants (P1) i 20 infants en els grups de grans (P3) a unes ràtios de set infants en lactants, 11 infants en caminants i 18 infants en grans. El compromís municipal és estudiar, durant els pròxims mesos, la resta de centres per oferir un atenció més individualitzada.