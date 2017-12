Barcelona ratifica l'adjudicació del Bicing a una nova empresa per als pròxims 10 anys

La comissió de plenari de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimarts el nou contracte del Bicing per als pròxims 10 anys a la UTE Pedalem Barcelona, formada per CESPA (filial de Ferrovial) i PBSC. Tots els grups municipals excepte el PP i la CUP han ratificat l'adjudicació a aquesta empresa, que s'ha imposat a l'actual operador del servei perquè va obtenir la millor puntuació -combinant el vessant tècnic i l'oferta econòmica- en el concurs per gestionar el Bicing. D'aquí a 15 dies es farà la publicació oficial i es formalitzarà la signatura definitiva del contracte.

El consistori va treure a concurs la gestió del Bicing per als pròxims 10 anys amb un pressupost de licitació de 227,6 milions d'euros (amb IVA) i la UTE Pedalem Barcelona va presentar una oferta de 162,9 milions (amb IVA), la més avantatjosa. Per tant, l'oferta guanyadora es va situar un 28,4% per sota del pressupost de licitació del consistori. D'aquesta manera, el cost anual del servei serà gairebé semblant per a l'Ajuntament de Barcelona (amb un lleuger increment), malgrat que el Bicing millorarà el funcionament amb algunes novetats.

El nou servei estarà operatiu les 24 hores dels 365 dies de l'any (actualment no està disponible en algunes franges de la matinada dels dies feiners). També augmentarà la flota del Bicing, triplicant el nombre de bicicletes elèctriques. Així, si ara hi ha 6.000 bicis mecàniques i 300 d'elèctriques, el nou Bicing passarà a tenir 6.000 bicis mecàniques i fins a 1.000 d'elèctriques. Les bicicletes tindran un xassís comú, de manera que els dos models només es podran diferenciar perquè algunes portaran un equip elèctric a l'interior de la carcassa. A més, les estacions del Bicing seran mixtes: tots els ancoratges de les parades serviran tant per a les bicis mecàniques com les elèctriques.