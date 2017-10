Barcelona rebutja (sense el PSC) l'aplicació de l'article 155

Barcelona havia de celebrar avui una doble sessió plenària per evidenciar el rebuig de l'Ajuntament a l'aplicació de l'article 155 i per acontentar les diferents sensibilitats polítiques de l'equip de govern ara que els comuns es replantegen el pacte govern amb els socialistes, precisament, per l'acord del PSOE i el PP contra l'autogovern català. Finalment, però, només s'ha celebrat la sessió per aprovar el text que promovien el PDECat i ERC, que ha comptat amb el suport de BComú, la CUP i el regidor de Demòcrates i que expressa el rebuig a l'aplicació del 155, dona suport a les institucions catalanes i exigeix l'alliberament immediat dels presos polítics.

El PSC no ha segellat aquest text -tot i que la coordinadora de BComú que es va celebrar dimarts els instava a oposar-se a la decisió del PSOE de donar suport al PP- perquè no verbalitzava el rebuig, també, a la "via unilateral", perquè en la part argumentativa carregava contra el PSOE i perquè utilitza l'expressió "presos polítics" per referir-se a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Per no quedar al marge del rebuig al 155, però, comuns i socialistes van presentar ahir una altra convocatòria de ple, que s'havia de celebrar a continuació del primer, per discutir un text alternatiu que, tot i no sumar prou vots com per ser aprovada, hauria d'haver servit als socialistes per dir 'no' a l'atac a l'autogovern català però també a la via unilateral. El ple, però, no ha apreciat la urgència necessària perquè aquesta sessió se celebrés -només ho han considerat així BComú i i PSC- i això ha fet que els socialistes quedessin, finalment, fora del rebuig al 155.

Aquest bloqueig ha indignat socialistes i comuns, que creuen que les forces independentistes han actuat portades per "interessos partidistes". "Han censurat el debat en el ple perquè el text incloïa el rebuig a la DUI", ha criticat el socialista Jaume Collboni, que ha conclòs que "els molesta el pluralisme". El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha avisat que el seu grup pren nota del que ha passat i que actuarà en conseqüència en futurs debats.

Aquesta proposició que no s'ha arribat a discutir, també demanava l'alliberament de Sànchez i Cuixart però no els definia com a presos polítics i emplaçava el Senat a evitar l'activació del 155. Expressava, també, el rebuig a la via unilateral. Segons el discurs del govern municipal, discutir aquest text hauria permès que 33 regidors dels 41 s'oposessin a l'atac a les institucions catalanes. Aquest posicionament de l'equip de Jaume Collboni permet salvar -com a mínim fins a l'aplicació real del 155- el pacte de govern local, que un sector de les bases dels comuns vol trencar si el PSC no es desmarca del PSOE, i que avui han tornat a ser molt qüestionat pels grups independentistes.

Els socialistes havien intentat abans -sense èxit- pactar el text que proposaven les forces independentistes perquè inclogués la demanda de convocar eleccions. Comuns i PSC han entès el ple d'avui com un intent de destruir el pacte de govern local, i així ho ha verbalitzat Collboni durant la sessió, en què també ha defensat que l'aplicació del 155 és una resposta a la declaració unilateral d'independència que, ha dit, deixaria "Catalunya en els llimbs legals". La decisió de no permetre el segon ple no s'havia comunicat ni a la junta de portaveus prèvia a la celebració del ple, tot i que fonts del govern admeten que ahir van rebre amenaces en aquesta línia.

La CUP, que sí que s'ha sumat al text aprovat, ha criticat durant la seva intervenció que la proposició es quedava curta perquè no instava a aplicar els resultats de l'1-O i declarar de manera immediata la República Catalana. També el regidor de Demòcrates ha instat a aplicar els resultats del referèndum.

El PP també havia intentat portar un text a ple -que ha intentat transaccionar amb el PSC- per expressar el rebuig a la declaració unilateral d'independència. Els populars, que, com Ciutadans, s'oposaven als dos textos, han demanat a Colau que si "realment vol fer de pont", ha d'abandonar "la riba independentista".

Acabat el ple, els regidors de la CUP han desplegant una pancarta al balcó de l'Ajuntament per exigir la posada en llibertar dels presos polítics.

