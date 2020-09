Barcelona aprova el recàrrec turístic de 0,75 euros per nit però n'endarrereix l'aplicació

L'Ajuntament de Barcelona va endavant amb la idea d'aplicar un recàrrec municipal a la taxa turística, tot i que l'hecatombe que ha suposat la crisi del covid en el sector turístic fa que la ciutat oblidi ara la idea de cobrar fins a quatre euros extres per persona i nit i rebaixi el recàrrec a 0,75 euros. ERC, que ja va impulsar la idea de la pujada quan el consistori la va aprovar el setembre de l'any passat, ha sigut l'únic grup que avui ha donat suport a la proposta del govern en el ple però, això sí, ha deixat clar que presentarà una al·legació al text per assegurar que el recàrrec no s'apliqui fins que el turisme no es recuperi de manera "clara" i, en qualsevol cas, segur que no abans de l'1 de juny del 2021.

La idea de la moratòria, de fet, l'ha introduït el mateix regidor de Turisme, Xavier Marcé (PSC), que ha obert la porta a no aplicar el recàrrec fins al juliol i ha assegurat que s'observarà l'evolució del sector. La resta de grups han atacat el govern socialista-comú per aprovar un recàrrec així en un moment tan delicat per al sector. El ple ha aprovat el projecte de forma provisional però s'haurà de tornar a votar un cop es presentin les al·legacions.

Junts per Catalunya, que sí que va donar suport al projecte del recàrrec l'any passat, se n'ha desmarcat ara perquè considera que s'envia un senyal "erroni al sector" i que no s'ha escollit el moment idoni. La portaveu del grup, Elsa Artadi, ha deixat clar, però, que el seu no és un no definitiu: "Entenem que no toca, no costa gens parlar-ne d'aquí sis mesos".

La resta de formacions, que ja es van oposar a l'anunci de pujada de la taxa, han sumat avui l'argument de la crisi oberta pel covid al discurs crític amb la pujada d'impostos. Cs ha considerat que la política que s'hauria de fer ara és justament la "contrària" de la que es fa i promoure el turisme amb mesures com visites gratuïtes als museus. També ha lamentat que el recàrrec es vulgui aplicar sense context dels hotelers.

Per a Josep Bou, del PP, el problema no són els 75 cèntims de pujada, sinó un "tema moral". I Eva Parera, de Barcelona pel Canvi, ha dubtat que ara sigui el moment d'aprovar el recàrrec si ja naixia amb la idea d'una moratòria.