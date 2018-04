Barcelona recomana als ciutadans evitar accedir a les platges per la situació meteorològica

L'Ajuntament de Barcelona ha activat a les 08.30 hores d'aquest dimecres el pla bàsic d'emergència municipal en la seva fase d'alerta pel mal estat del mar. Ho ha fet davant les previsions meteorològiques i després de constatar l'increment de l'alçada de les onades, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Aquest pla d'emergència s'activa en fase d'alerta quan hi ha una probabilitat superior al 30% d'onatge de més de 2,5 metres, es preveuen destrosses en el mobiliari proper al mar i hi ha risc per a les persones. L'Ajuntament recomana als ciutadans que augmentin la precaució i evitin les platges de la ciutat, i recorda que està prohibit accedir als espigons de la costa i endinsar-se al mar mentre hi hagi bandera vermella.

La Guàrdia Urbana s'ha desplegat a tot el litoral barceloní i impedeix el pas a les zones perilloses per evitar situacions de risc.