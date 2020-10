Barcelona no preveu recuperar ara més espai per a persones sense sostre al recinte de la Fira

Davant del nou confinament nocturn, l'Ajuntament de Barcelona es compromet a mantenir les 500 places addicionals que ha obert durant la pandèmia per atendre persones sense llar. El que no es planteja, per ara, és reobrir el pavelló del recinte de la Fira que va tenir dedicat a aquesta funció fins a principis de mes. La ciutat concentra ara l'atenció a les persones vulnerables en un únic pavelló del recinte firal i manté l'altre en standby a l'espera del que es consideri amb l'arribada del fred. Les 500 places s'han afegit a les 2.200 que ja existien i el consistori remarca que és "l'única administració" que encara manté places extraordinàries per atendre persones sense recursos.

Fonts municipals apunten que, després de mesos de peticions no ateses, l'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la Generalitat conèixer "amb urgència" com concretarà el compromís de 20 milions d’euros assumit ahir, diumenge, en una reunió extraordinària amb el món local en matèria de sensellarisme, i remarquen que el consistori hi destinarà aquest any 45 milions d'euros.

Segons les dades de l'Ajuntament, la meitat de les persones que arriben per primera vegada als equipaments per a persones sense llar de la ciutat provenen de fora Barcelona. Per això demanen implicació al Govern a l'hora de buscar recursos per atendre aquestes persones.

La tinent d'alcalde de Drets Socials de l'Ajuntament, Laura Pérez, explicava quan es va prendre la decisió de tancar un dels dos pavellons de la Fira que la idea era mantenir encara l'equip en funcionament, tot i que per dimensions no respon al model d'atenció que volen donar a les persones vulnerables. Entenien que la situació encara no permetia prescindir-ne, però sí redimensionar-lo. I remarcaven que es buscava derivar algun dels usuaris cap als centres de primera acollida.