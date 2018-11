Milers de dones es manifesten a Barcelona (i arreu del món) contra la violència masclista

Milions de manifestants estan fent sentir la seva veu contra la violència masclista a diverses ciutats del món. A Barcelona, milers de dones s'han manifestat aquest matí pel centre De la ciutat per protestar contra la violència masclista amb el lema "Juntes soscavem l'ordre patriarcal", convocades per la plataforma Novembre Feminista. La manifestació ha arrencat al migdia des de la plaça Universitat i es dirigeix fins al passeig Lluís Companys, en un ambient festiu i reivindicatiu.

La membre de Novembre Feminista Laia Rosich ha explicat que aquest any la reivindicació "es vol centrar en les violències institucionals, les legislatives, executives i judicials" i per això acabaran la manifestació davant el Palau de Justícia de Barcelona.

Les participants en la marxa coregen lemes com "Disculpin les molèsties, ens estan assassinant" i "Si ens en toquen una, ens toquen a totes". També porten pancartes amb lemes com ara "Ja n'hi ha prou d'agressions contra les dones", "Hem decidit no callar" i "Ens volem vives, combatives i rebels".

El manifest unitari pel Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones i les Nenes aquest diumenge a Barcelona, a càrrec de la periodista Ariadna Oltra, ha demanat més prevenció i recursos per lluitar contra la violència masclista. L'acte institucional s'ha celebrat aquest diumenge a la plaça Sant Jaume i ha acabat amb un minut de silenci en record a les dones assassinades a mans d'homes: 44 a Espanya, sis de les quals a Catalunya, des de principis d'any.

540x306 La periodista Ariadna Oltra llegeix el manifest unitari en motiu del Dia internacional per l'eradicació de la violència masclista. / LAURA FÍGULS / ACN La periodista Ariadna Oltra llegeix el manifest unitari en motiu del Dia internacional per l'eradicació de la violència masclista. / LAURA FÍGULS / ACN

"Estem més decidides que mai a superar el patriarcat, que el poder estigui en mans de les dones a parts iguals i no tenir por", afirma el manifest unitari oficial de les administracions, que també reivindica el dret a viure sense violència de totes les dones i nenes.

El text fa referència al cas de la Manada com una "oportunitat de visibilitzar un fenomen sovint silenciat i desconegut" i que ha sacsejat consciències. A més, ha assenyalat que a Catalunya és necessari un model que adreci les violències sexuals amb una visió integral i que expliqui com se'n pot sortir. També recull que "els temps estan canviant" i espera que la lluita contra la violència masclista sigui un tema de país del qual se'n parli durant tot l'any.

Més suport per "trencar el silenci"

El manifest llegit per Oltra ha destacat que fa una dècada que hi ha una llei pels drets de les dones i que la llei contra la violència de gènere ha complert 14 anys, però les dades demostren que les lleis no són suficients per acabar amb aquestes violències i són necessaris més recursos i suport perquè totes les dones víctimes puguin trencar el seu silenci.

A l'acte també hi han participat la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi; el conseller d'Interior, Miquel Buch; el president del Parlament de Catalunya, Roger Torret; la presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balda, i altres consellers i càrrecs de la Generalitat i el Parlament.