El pinso anticonceptiu redueix a la meitat els coloms en algunes zones de Barcelona

Barcelona ha reduït a la meitat la població de coloms a les 47 zones on té instal·lats dispensadors de pinso anticonceptiu. Des del 2017, la ciutat ha administrat blat de moro recobert de nicarbazina, un fàrmac veterinari que impedeix la formació d'ous viables i produeix una infertilitat reversible en les femelles si se'n deixa de subministrar, mitjançant 51 dispensadors automàtics. Amb el control ètic d'aquests ocells, l'Ajuntament ha reduït la població de coloms en un 50,9% en tres anys, mentre que a les zones on els dispensadors eren convencionals (no s'hi subministrava el fàrmac), la població ha augmentat un 11% anual.

Barcelona és la primera capital europea que utilitza la reducció de la natalitat com a eina de gestió de la població de coloms, tot i que altres ciutats europees com Gènova la precedeixen. La ubicació dels 51 dispensadors amb anticonceptiu es va decidir en relació amb el nombre de queixes ciutadanes rebudes per la densitat de coloms i per les incidències registrades en cadascuna d'elles. Cada dia a primera hora del matí els dispensadors administren la dosi necessària de fàrmac, que són uns 8 grams per colom i dia. El principi actiu, que es prolonga tres setmanes com a màxim, inhibeix el desenvolupament del rovell de l'ou i fa que, progressivament, el nombre de coloms es redueixi de manera natural.

A l'inici del tractament, el març del 2017, als punts on es van instal·lar els dispensadors de pinso es comptava amb una població total de 3.801 coloms. La xifra es va reduir més d'un 17% al cap de vuit mesos. El novembre del 2018, la dada inicial va caure un 52% i, en l'últim balanç, el novembre del 2019, la tendència és manté i el total de coloms tractats amb nicarbazina és de 1.865. La predicció és que, sota un tractament de cinc anys de durada i a partir del mes número 60 del tractament, es pugui arribar a reduir un 71,5% la població.

De veus contràries, però, no n'han faltat. L'organització ambiental SEO/BirdLife va desaconsellar l'ús de pinso anticonceptiu per a coloms al·legant la possibilitat que el pinso sigui ingerit per altres espècies, bé de forma directa o través de la cadena tròfica.

Dispersió amb la pandèmia

La pandèmia del covid-19 ha accelerat els efectes d'aquesta iniciativa, segons el consistori, perquè ha provocat la dispersió de les colònies més dependents de l'activitat humana, que fins ara es concentraven en determinades àrees com la plaça Catalunya. Durant els tres mesos de confinament, l'absència d'humans als carrers, especialment de turistes, ha provocat que els ocells s'hagin dispersat per les zones verdes de la ciutat per buscar aliment.

Des de fa un any i mig el tractament anticonceptiu també s'aplica a la colònia de coloms de la plaça Catalunya. L'agost del 2018 hi havia uns 400 colúmbids, mentre que el novembre del 2019 la població es va reduir un 25% (n'hi havia un total de 300). Les dades recollides el maig del 2020 demostren que la combinació del tractament anticonceptiu amb l'aturada de l'alimentació causada pel confinament han accelerat els efectes.

El tractament anticonceptiu s'ha mantingut durant l'estat d'alarma, per això, a la resta de punts de la ciutat on s'ha mesurat la població de coloms aquest mes de maig hi ha hagut una reducció del voltant d'un 8% dels coloms residents.