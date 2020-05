Barcelona reforçarà la videovigilància a Ciutat Vella

L'Ajuntament de Barcelona, de la mà de l'àrea de Seguretat que capitaneja el socialista Albert Batlle, ha decidit reforçar la videovigilància al centre de la ciutat i preveu instal·lar-hi fins a 13 càmeres noves d'altes prestacions per captar imatges amb més qualitat. El consistori ja ha licitat el contracte per posar-ne a diferents punts de la Rambla –Pelai, metro Liceu i Drassanes–, al carrer Ferran amb Rauric i a la plaça de l'Àngel amb el carrer Princesa, segons ha avançat el digital Metrópoli Abierta i ha confirmat l'ARA.

La iniciativa s'inscriu dins del programa europeu Secur Cities, enfocat en millorar la seguretat a l'espai públic davant de l'amenaça terrorista, i compta amb un pressupost de 148.483,90 euros (sense l'IVA). La fase dos d'aquest programa europeu busca millorar la qualitat de les imatges captades pel sistema de videoprotecció de seguretat pública.

Batlle ja havia explicat el mes de febrer en comissió que el seu equip havia engegat els tràmits per poder posar videovigilància en punts com la Rambla o el passeig Marítim amb l'objectiu de prevenir delictes i poder identificar amb més facilitat els responsables. Ara, de la mà del programa antiterrorista, se'n començaran a col·locar. Fonts municipals no han donat aquest dissabte més detalls sobre el projecte.