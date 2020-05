Barcelona registra un nou rècord de baixa contaminació

Aquest diumenge va ser el dia amb l'aire més net a Barcelona des que es recullen dades, si més no pel que fa al nivell de diòxid de nitrogen. La mitjana diària de NO2 a la ciutat es va situar en 5,5 ug/m3 d'aire, la més baixa no només des que va començar el confinament, sinó també el rècord històric des que al principi dels anys 90 es van començar a prendre mesures d'aquest contaminant a la ciutat.

La suma de factors com la pluja, el fet que fos dia festiu i el confinament van permetre aquest rècord després d'una setmana en què la contaminació havia repuntat. La progressiva tornada a l'activitat i la calma meteorològica van fer que tant dimarts com dimecres i dijous els nivells de diòxid de nitrogen se situessin al voltant dels 25 ug/m3 d'aire a Barcelona. Dimarts la mitjana va ser de 25,2, dimecres de 24,4 i dijous de 25,1. Des que va començar el confinament només hi havia hagut un sol dia amb més de 25 ug/m3 d'aire, l'endemà de Sant Jordi.

Si es miren les dades per períodes de set dies, els valors continuen sent molt baixos. En general, la mitjana setmanal s'ha mogut els últims dies entre els 14 i 17 ug/m3 d'aire, uns nivells només comparables als de les setmanes de menys activitat d'alguns mesos d'agost o de Setmana Santa.

De fet, 14 dels 15 dies històrics amb l'aire més net a Barcelona s'han produït durant el confinament, i només 5 dies d'aquest top 30 són anteriors a l'any 2019. Les dades es remunten al principi dels anys 90, però cal tenir en compte que en un primer moment només hi havia en funcionament una estació al Poblenou i, posteriorment, se n'hi va afegir una altra a Sants. No hi va començar a haver dades de l'Eixample fins al maig del 1996, cosa que pot afavorir que alguns d'aquests dies històrics per poca contaminació siguin del principi dels anys 90.

Més enllà del confinament, els canvis constants de temps també estan facilitant aquests nivells baixos de contaminació. Barcelona ha tingut 20 dies amb pluja apreciable des del 14 de març, cosa que suposa que un 35% dels dies ha plogut com a mínim en algun moment. És una dada que més que dobla el valor habitual: a Barcelona, de mitjana, només hi havia arribat a ploure en algun moment un 14% dels dies.