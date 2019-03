Barcelona va registrar 256 casos de tuberculosi el 2018, un 4% menys

L'Agència de Salut Pública de Barcelona va registrar 256 casos de tuberculosi el 2018, de manera que va disminuir un 4% la xifra d'afectats respecte al 2017, quan va haver-hi 267 malalts. De totes maneres, el descens és lent i els especialistes consideren que per reduir del tot la incidència de la malaltia i erradicar-la cal seguir millorant la vigilància, la prevenció i el control amb una bona coordinació entre els serveis.

Els experts en salut també han destacat que és important tenir present i investigar la infecció tuberculosa latent –que afecta persones que tenen la infecció però no han desenvolupat la malaltia–, per evitar que la desenvolupin en el futur.

Jornada científica sobre la tuberculosi

Aquest dimecres tindrà lloc una jornada científica impulsada per la Fundació de la Unitat d'Investigació en Tuberculosi de Barcelona (UITB) i l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) per commemorar el Dia Mundial de la Tuberculosi, que se celebra el 24 de març. La sessió presentarà projectes de recerca sobre la malaltia i donarà lloc a un espai de debat científic, on nous investigadors podran intercanviar i difondre els seus coneixements.

També hi haurà una conferència de clausura a càrrec d’Ernesto Jaramillo, metge expert del Programa Global per a la Tuberculosi de l'OMS, sobre les noves guies de tractament de la tuberculosi multiresistent (TB MDR).