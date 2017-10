Barcelona rehabilita el Turó Park i hi veta els gossos

Barcelona comença avui la rehabilitació del Turó Park. Ho fa després d'una intensa campanya de pressió veïnal exigint que es dignifiqués l'espai. La reforma, que tindrà un pressupost de 806.000 euros i es preveu que s'allargui fins a l'abril de l'any que ve, suposarà, a més, la prohibició d'accés als gossos. L'Ajuntament remarca que el deteriorament que pateixen actualment algunes zones d'aquest parc del districte de Sarrià-Sant Gervasi està causat, en part, per la presència de nombrosos animals de companyia. Per això, i tenint en compte que es tracta d'un dels "jardins històrics més importants" de la ciutat, s'ha decidit vetar-hi l'accés als gossos.

El compromís municipal per compensar aquesta decisió és el de construir una gran àrea de gossos, de més de 1.300 m2, als jardins veïns de Piscines i Esports. Aquesta iniciativa s'inscriu en l'estratègia de garantir que a cada districte hi hagi, com a mínim, una àrea de gossos de més de 700 m2. La previsió és, però, que la construcció d'aquesta àrea comenci durant la segona quinzena del mes de novembre i que les obres durin aproximadament tres mesos i mig. Mentre els treballs no estiguin enllestit, els gossos podran continuar accedint com fins ara a l'espai habilitat al Turó Park.

Una de les actuacions estrella del projecte de rehabilitació és el buidatge del llac -i el trasllat de la fauna a una ubicació temporal per retornar-la quan els treballs estiguin enllestits- per millorar-ne la impermeabilització i evitar fuites. També es renovaran camins de sauló i fins a 3.200 m2 de gespa-prat i 1.800 arbusts.

El projecte també permetrà recuperar l'antic teatret de titelles del parc, on es preveu una programació estable. Una de les crítiques dels veïns de la zona és que la gestió d'aquest espai es traurà a concurs i no l'assumirà l'Ajuntament, com denuncia Joan López, president de l'associació de veïns i comerciants del Turó Park. López també critica que no estiguin enllestides les obres de la futura àrea de gossos abans de començar la rehabilitació que expulsarà els animals domèstics del parc. Lamenta, també, que s'hi posin molts menys arbres dels que els veïns demanaven. El projecte preveu, de fet, la plantació de 12 arbres nous i els veïns en demanaven una seixantena.

El Turó Park va néixer el 1912 com a parc d'atraccions i va funcionar com a tal fins al 1929. El 1934, l'arquitecte Nicolau M. Rubió Tudurí el va transformar en un espai públic d'ús únicament veïnal. A causa de l'ús intensiu, l'espai havia quedat molt deteriorat, com han denunciat en més d'una ocasió els veïns de la zona.