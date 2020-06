Barcelona suma 2.000 targetes moneder més de menjar que repartiran Càritas i la Creu Roja

L'Ajuntament de Barcelona vol que el model de donació d'aliments se centri sobretot en "l'autonomia" dels que la reben, en paraules de l'alcaldessa Ada Colau, i fugir de "l'assistencialisme" dels menjadors socials. Les targetes moneder, que permeten gastar-se diners en menjar i higiene, ho afavoreixen més que els menjadors socials i és per això que el consistori vol "apostar" per aquest model amb fundacions com Càritas i la Creu Roja. Seran elles les que gestionaran les 2.000 targetes bancàries que l'Ajuntament sumarà a les 29.000 que ja repartia, 12.000 de les quals es van incorporar durant la pandèmia.

Les noves targetes tindran un cost per al consistori de mig milió d'euros, una quantitat idèntica a la que entregaran a les entitats de barri que han estat donant aliments durant la pandèmia. Segons la regidora de Cures i Envelliment, Gemma Tarafa, es farà una "crida oberta" per decidir quines entitats reben aquestes "petites ajudes".

La regidora i l'alcaldessa han destacat el treball conjunt i coordinat amb la Creu Roja i Càritas, també presents a la compareixença i que han donat algunes xifres de la situació que afronten amb la pandèmia. El coordinador de la Creu Roja, Ramon Jané, ha dit que estan donant ajuda a 3.000 famílies, 2.600 de les quals són noves, que hi han acudit durant la pandèmia. Pel que fa a Càritas, el director, Salvador Busquets, ha explicat que treballen amb unes 8.500 famílies i que mantindrà per ara el centre obert per a persones vulnerables que es va obrir de manera provisional durant la pandèmia. Busquets, a més, ha previst que el període de vacances farà que les xifres es mantinguin i que fins a després del setembre no es pugui veure una mica reduït per la reactivació econòmica.

Tant l'alcadessa com la regidora han destacat la importància que pot tenir el nou ingrés mínim vital aprovat per l'Estat per reduir les imatges de pobresa a la ciutat, però Colau ha recordat que "per posar fi a la pobresa cal garantir drets fonamentals" i ha demanat més "polítiques estructurals" que serveixin per lluitar contra la desigualtat.

Colau ha recordat que les famílies han de menjar també "de manera saludable" i ha anunciat que el consistori repartirà 20.000 còpies d'una guia sobre alimentació saludable i econòmica amb consells per a famílies amb nens i propostes de menús.

El consistori, d'altra banda, ha xifrat en 2.427 els àpats que es reparteixen en menjadors socials i equipaments per a persones sense llar i en 3.725 els pícnics repartits en dispositius extraordinaris. Es reparteixen un total de 4.799 àpats a domicili i s'han repartit també 20.000 lots amb productes alimentaris. Sumant tots aquests serveis, el consistori reparteix 11.000 àpats al dia, un 190% (gairebé el triple) més que abans de la crisi, que eren 3.810.