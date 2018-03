Barcelona reprèn les obres de cobertura de la ronda de Dalt

El govern d'Ada Colau va endavant amb el seu projecte de cobertura de la ronda de Dalt. L'Ajuntament ha iniciat avui la segona fase d'obres de construcció de la futura llosa de cobertura de la ronda entre el Mercat de la Vall d’Hebron i l’Institut Vall d’Hebron, als barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.

L'actuació consisteix, segons ha informat el consistori en un comunicat, a construir els dos murs laterals al tram que va des de davant del mercat fins al pont de l'avinguda del Jordà, així com l'execució de la llosa de cobertura que es recolza sobre els murs. Es tracta de la continuació de les primeres obres iniciades l’estiu passat, en què es va construir un mur estructural a la mitjana per a la futura cobertura del tram.

Està previst que la intervenció tingui una durada de deu mesos, i compta amb un pressupost de 10,6 milions, que s'inclouen en el paquet de 15 milions que el govern municipal va pactar amb el PSC destinar a aquest projecte durant el mandat. Aquesta va ser, de fet, una de les condicions dels socialistes per donar suport a la gran modificació pressupostària que l'equip de Colau va tirar endavant el 2016. I, de fet, aquest any, abans de fer volar pels aires la negociació, el PSC també havia posat com a condició als pressupostos que el govern continués amb els treballs de cobertura.

El pla del govern de fer menys "faraònic" el projecte del que l'havia previst el govern de Xavier Trias també va provocar enuig veïnal. De fet, e l projecte de cobertura de la ronda al seu pas per Horta-Guinardó va ser la proposta més votada pels veïns en el procés participatiu del full de ruta del mandat.

El primer tram que es cobreix és de 180 metres davant del Mercat de la Vall d’Hebron, des del pont de l’avinguda del Jordà. L’actuació, que inclourà també la urbanització dels laterals, permetrà millorar la permeabilitat urbana i la connectivitat transversal entre els barris, i reduir la contaminació acústica.