Barcelona reserva 220 places per infants amb necessitats educatives especials però n'atén el triple

La campanya de preinscripció de les escoles bressol de Barcelona fomentarà aquest any l'escolarització dels infants de 0 a 3 anys amb necessitats educatives especials, és a dir, amb discapacitats físiques o intel·lectuals o condicions socioeconòmiques molt desfavorides. Per garantir la inclusió d'aquests infants en escoles habituals (fins fa uns anys s'havien d'apuntar en centres especials) l'Ajuntament tornarà a reservar 220 places en les 101 escoles bressol municipals, una xifra que es podria ampliar de cara a futurs cursos si es manté la demanda. De fet, durant el curs 2017-2018, en què també es van guardar aquestes places, els serveis que detecten aquests casos van atendre en total 672 infants, el triple.

L'Equip Educatiu d'Atenció a Especials Necessitats (EEAEN) dóna suport i assessorament a les escoles bressol i ajuda a detectar les necessitats educatives específiques (NEE) dels alumnes inscrits de 0 a 3 anys. D'aquests 672 casos que va atendre el curs passat, 317 eren infants a qui se'ls va detectar NEE, 156 van ser seguiment de cursos anteriors i 199 eren casos prèviament detectats fora de l'àmbit escolar. "Molts dels casos acaben corregint-se i s'evita que es cronifiquin", ha explicat Laia Ortiz, tinenta d'alcalde de l'Ajuntament.

Tant ella com el comissionat d'Educació, Miquel Àngel Essomba, han insistit un cop més en el deute de la Generalitat amb els consistoris. L'any 2013 el Govern va deixar de finançar les llars d'infants i va traspassar tota la inversió als ajuntaments i diputacions. Només en el cas de Barcelona, la Generalitat deu més de 40 milions d'euros. "El curs que ve tampoc comptarem ni amb un sol euro de la Generalitat", ha lamentat Ortiz. El departament d'Educació va anunciar que tornarà a finançarl les bressol... quan hi hagi pressupostos.

Una crida a escolaritzar els infants

Segons han dit la tinent d'alcaldia, Laia Ortiz, i el comissionat d'Educació de l'Ajuntament, Miquel Àngel Essomba, malgrat que les escoles bressol ja tenen una alta demanda, el consistori fa una crida als pares a apuntar els seus fills a les llars d'infants perquè això millora l'èxit educatiu i crea vincles amb la resta de la comunitat. La preinscripció serà del 9 al 22 de maig, a principis de juny es farà el sorteig i del 20 al 26 de juny es podrà fer la matrícula. En total l'Ajuntament oferirà 4.277 places, 783 per als infants nascuts el 2018, 3.378 per als del 2017 i 4.248 (P2), per als de 2016.

Així, s'augmenta lleugerament l'oferta respecte l'any anterior, ja que durant aquest curs s'han posat en marxa dues escoles bressol. De cara a l'any vinent, el consistori obrirà tres centres més, el Sants-Badal, Germanetes i Pere Calafell (a Sant Martí). I ja per al 2021-2022 està previst que entrin en funcionament tres llars d'infants més, els projectes de les quals s'estan començant a redactar.