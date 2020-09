Barcelona restarà un carril de trànsit a una part del carrer Entença

La pacificació d'entorns escolars és un dels projectes estrella del govern d'Ada Colau per a aquest mandat i ara està decidit a anar més enllà en la transformació inicial que va anunciar per protegir els centres situats al carrer Entença. De la mà dels canvis a l'entorn de l'Escola Xirinacs, situada a l'antic recinte de la presó Model, i de l'escola Entença, que també s'ha d'ubicar de forma provisional en aquest espai, l'Ajuntament preveu ara restar un carril de trànsit a part d'aquesta via.

S'actuarà, ja aquesta tardor, en el tram que enllaça l'avinguda de Roma i la de Josep Tarradellas i s'aplicarà un dibuix diferent a la part que queda just davant de les escoles, entre Provença i Rosselló, on es pintarà l'espai guanyat de groc i s'instal·laran nou elements de mobiliari urbà. A la resta del tram, on el carril es transformarà en un cordó de serveis, s'hi habilitaran algunes places per a la càrrega i descàrrega. Les obres està previst que comencin a finals del mes d'octubre i suposaran una inversió de 85.000 euros.

Treure carrils de circulació d'Entença era una reivindicació de les famílies de les diferents escoles que coincideixen en aquest carrer i també de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, fartes que un carrer amb tant trànsit d'infants funcionés com una autopista urbana de quatre carrils. L'actuació anunciada no toca, de moment, el dibuix de trànsit de davant de l'escola pública Joan Miró, a la confluència d'Entença amb Diputació, que havia format part de les mobilitzacions i on s'havien fet talls de trànsit per reivindicar canvis. Les obres que es fan a la plaça Espanya i que han obligat a desviar línies de bus fan que encara no sigui possible transformar aquest tram, però el pla del govern de Colau és estendre el dibuix fins a la Gran Via a partir de l'any que ve.

La notícia de la retirada del carril la va anunciar ahir a través de Twitter el regidor de l'Eixample, Jordi Martí, que, sense especificar en quin tram s'intervindria, va assegurar que el projecte respon a les demandes de les famílies dels diferents centres escolars que es concentren al carrer Entença i que es van organitzar per demanar "valentia" al govern de Colau.

El que no està previst és sumar un carril bici a Entença, com proposaven els veïns. El mateix regidor del districte, de fet, va defensar en una audiència pública que un dels quatre carrils es convertís en una via ciclable. El projecte que es tirarà endavant no ho inclou. "Busquem fer més segures les entrades i les sortides dels infants a les escoles", insisteix la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que reitera la importància que el seu govern dona al pla per protegir els entorns escolars.

També les famílies del carrer Sardenya s'havien mobilitzat per demanar que es retirés un carril de trànsit d'aquesta via i s'hi abaixés la velocitat. En una línia de 600 metres hi coincideixen tres centres públics: l'Escola de les Aigües, el Fructuós Gelabert i la Sagrada Família. De moment, el projecte aprovat per als entorns escolars preveu actuacions en carrers d'accés a Sardenya, com Taxdirt, on ahir ja es va tallar el trànsit per fer més segura l'entrada dels alumnes de l'Escola de les Aigües. "Ens agradaria anar més enllà i incidir en els carrils", admetia Sanz, a finals de juliol, preguntada per les intervencions en escoles dels carrers Sardenya i Entença.