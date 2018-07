Barcelona descarta retallades però no "reajustaments" del calendari per la davallada d'ingressos

El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha admès aquest dimarts que la davallada d'ingressos com el de l'impost de plusvàlues poden forçar a un "reajustament de calendaris" per quadrar els comptes del consistori, en resposta a la pressió de tots els grups de l'oposició que han dit que veuen "desequilibris pressupostaris" en la comissió d'Economia i Hisenda.

"Estem preocupats per la caiguda de les plusvàlues", ha reconegut Pisarello. Tot i que una davallada en la recaptació d'aquest impost "ja estava prevista" per un canvi dels criteris segons una reinterpretació d'una sentència del Tribunal Constitucional recent, la pèrdua final podria ser superior, ha admès. L'Estat hauria de compensar les pèrdues en matèria de plusvàlues, si es confirmen, ha dit Pisarello.

"Si tot això es compensa, la prioritat d'aquest govern, que és mantenir la línia pressupostària que teníem fins ara, es mantindrà", ha assegurat. A més, Pisarello ha contestat les declaracions del president del grup socialista Jaume Collboni d'aquest dilluns que alertaven d'una caiguda "dràstica" de la recaptació de l'impost de béns immobles (IBI) de 113 milions. La davallada de la recaptació d'aquest primer semestre respecte al 2017 denunciada pel grup socialista es deu a un canvi de calendari fiscal per facilitar el pagament.

Per part del partit socialista, la regidora Monsterrat Ballarín ha explicat que les empreses i entitats relacionades amb el consistori "s'estan acostant" als grups per advertir que "hi haurà retallades" i ha reclamat saber "quins seran els endarreriments". Pel que fa a les plusvàlues, la regidora ha recordat que els canvis de criteris que comporta la sentència del Tribunal Suprem "afecten tots els ajuntaments d'Espanya" i ha retret al consistori la "mala gestió" en aquesta matèria.

"Aquest problema se l'han posat vostès mateixos perquè no han fet bé el pressupost i ara volen centrifugar cap enfora les seves responsabilitats", ha declarat la socialista, alhora que alertava de "conseqüències" si volen liquidar el pressupost en equilibri.

Al seu torn, la representant del PDECat Sònia Recasens ha posat sobre la taula que hi ha "una desviació important" del pressupost, i que hi ha altres aspectes dels comptes que no quadren, a més de les plusvàlues. "En tots els ingressos hi ha desviacions a la baixa, i en totes les despeses, a l'alta". Recasens ha exemplificat que les despeses per transferències corrents pugen 62 milions i que els ingressos patrimonials cauen en 3,6 milions. Recasens també ha retret al govern municipal que congelés els rebuts de l'IBI d'habitatge, una mesura que ha qualificat de "populista".

D'altra banda, el regidor de Cs Santiago Alonso ha recordat que encara hi ha temps per corregir les desviacions i ha demanat "un seguiment real del pressupost" tot i assegurar que el seu grup "no té gens de confiança" en els números oficials del govern. A més, la regidora d'ERC Trini Capdevila ha acusat l'executiu d'Ada Colau de no haver previst l'impacte de la sentència del Tribunal Constitucional en la recaptació de les plusvàlues.

El regidor popular Javier Mulleras ha sostingut que el govern municipal no fa els deures i que trasllada les culpes al Govern central: "És arribar l'esquerra al poder i el 'warning' s'encén. Desgraciadament sembla que també s'encendrà l'Estat".

Finalment, per part de la CUP Capgirem Barcelona, la regidora Eulàlia Reguant ha apuntat que "hi haurà reprogramacions d'un 5% del pressupost" i ha preguntat "quins són els motius" i "quines són les prioritats" del govern municipal en el cas d'un suposat reajustament dels comptes. "Ens preocupa i posem sobre la taula que ens arriben retallades a àrees de drets socials".