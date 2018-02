Barcelona retirarà l'estàtua del negrer Antonio López

Diumenge 4 de març Barcelona deixarà de tenir una estàtua d'Antonio López, l'empresari i negrer que a principis del segle XIX fer fortuna amb el tràfic de persones africanes venudes a Cuba. La controvertida estàtua de l'esclavista es troba a la plaça que porta el seu nom, a baix de tot de la Via Laietana amb passeig Colom. Diferents col·lectius, amb SOS Racisme entre ells, ja van demanar fa temps la retirada del monument i la CUP de Barcelona també va proposar el 2016 que se substitueixi l'actual monument per un que recordi les víctimes de l'esclavitud. També està previst canviar el nom de la plaça. L'Ajuntament ja havia aprovat canviar el nom pel de plaça de les Bullangues, en record als avalots que es van produir a Barcelona entre 1835 i 1843. Tot i així, el nou nom està aturat ja que el col·lectiu “Tanquem el CIE” i la productora Metromuster estan actualment recollint signatures per tal de poder portar a la multiconsulta, que està previst que se celebri abans de l’estiu, la proposta que la plaça passi a dir-se Idrissa Diallo, en record del migrant mort per una aturada cardíaca al CIE de la Zona Franca.

L'acte de retirada de la polèmica estàtua es farà amb una festa ciutadana que inclourà un espectacle d'Els Comediants, a més d'un castell de foc i música per part del grup de percussionistes Always Drinking Marching Band, i el grup africà Djilandiang.

Antonio López va néixer a Cantàbria l'any 1817 i va ser el primer marqués de Comillas. El monument ja va ser enderrocat l'any 1936, però durant el franquisme, l'any 1944, es va aixecar de nou, obra de Frederic Marès. El 1952, durant la celebració pels 50 anys de la mort de Jacint Verdaguer, es va afegir al peu del monument una placa de marbre amb uns versos del poeta dedicats a l'esclavista. López era el mecenes de Verdaguer.