Barcelona es retroba amb els castells de vuit pisos

260x366 Els Castellers de Barcelona en una imatge d'arxiu / EFREN GARCIA Els Castellers de Barcelona en una imatge d'arxiu / EFREN GARCIA

Encara amb el fred al cos, i amb només uns dies d’assaig a les espatlles, el món casteller es torna a posar en marxa per tal de no perdre el ritme i amb l’objectiu de preparar una temporada que tornarà a reunir la major part dels amants de les torres humanes a Tarragona en el vint-i-setè Concurs de Castells.

A banda d’algunes exhibicions puntuals -cada any més i de major qualitat- a Figueres, Vila-seca, Terrassa, Palma de Mallorca o Baó, la diada de Santa Eulàlia a Barcelona marca el tret de sortida oficiós del calendari casteller. La plaça de Sant Jaume va reunir totes les agrupacions de la ciutat per celebrar la festivitat de la segona patrona de la ciutat. Si bé no és el primer cop que hi participen set colles -el 2016 hi van actuar els Capgrossos de Mataró com a colla convidada- sí que és el primer cop que la ciutat reuneix tantes agrupacions locals, fet que posa de manifest la salud d’aquesta tradició a Barcelona. No va faltar el primer castell de vuit pisos de l’any, un altre clàssic d’aquesta cita. Els Castellers de Barcelona van completar el primer quatre de vuit del curs i va completar la seva exhibició amb el cinc i el set de set.



La tònica va centrar-se ens els set pisos. Els castells més participatius, com el set i el cinc, van suposar el sostre dels Castellers de Sants i dels de la Vila de Gràcia. Les altres tres colles veteranes van marcar-se un mateix objectiu en alçar els dos castells bàsics més el quatre amb el pilar. Si bé els Castellers de la Sagrada Família i la Colla Jove de Barcelona van reeixir en els seus intents, els Castellers del Poble Sec van haver de desmuntar dos cops la seva màxima construcció.



Després de celebrar la seva refundació el passat mes d’octubre , els Castellers de Sarrià han tornat a enfaixar-se per actuar en públic a la plaça de Sant Jaume. La colla de la camisa grana -encara de blanc com a colla en formació- no trepitjava la plaça de la ciutat des de la diada de la Mercè de 2004, quan només va poder carregar el tres de sis. Enguany han repetit amb aquesta construcció i hi han afegit el primer tres de sis amb agulla de l’any, han finalitzat l’actuació desmuntat en dues ocasions el quatre.



La jornada dominical també va servir perquè els Castellers de Madrid assolissin el primer tres de sis de la temporada a la capital de l’estat espanyol durant la celebració de carnestoltes al districte de Puente de Vallecas.